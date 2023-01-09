Михаилу Саакашвили ставят диагноз в суде

Защита бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, отбывающего шестилетний срок тюремного заключения по приговору Тбилисского суда, продолжает добиваться его перевода в европейскую клинику для лечения от психического заболевания, деградации личности и глубокой депрессии. Во время слушаний 9 января выяснилось, что до ареста в Тбилиси 1 октября 2021 года экс-президент Грузии, помимо всего прочего, сильно злоупотреблял спиртным, пытаясь таким способом поправить свое душевное состояние. Насколько все это впечатлит суд, пока сказать сложно. Минюст Грузии верит в отечественную медицину и не видит причин отпускать господина Саакашвили за границу. Адвокаты политика и американские врачи уверены, что на родине ему не выжить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Саакашвили, 2018 год

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Михаил Саакашвили, 2018 год

Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

О новых интересных подробностях в деле бывшего президента Грузии стало известно во время очередных судебных слушаний 9 января. Судья Георгий Патаридзе в ближайшие дни должен принять решение по ходатайству адвоката Шалвы Хачапуридзе о срочном переводе его подзащитного Михаила Саакашвили в берлинскую клинику «Шарите» для лечения от ментальных (психических) и неврологических заболеваний. Ответчиком по делу выступает Департамент исполнения наказаний (ДИН) Минюста. Министр Рати Брегвадзе неоднократно говорил, что не считает необходимым перевод господина Саакашвили за рубеж. По его мнению, даже если политик серьезно болен, его «вполне могут вылечить в Грузии».

Сторона защиты с мнением главы Минюста категорически не согласна, ведь экс-президента и так уже лечат восемь месяцев в элитной тбилисской клинике «Вивамеди». Дело дошло до того, что политик из-за состояния здоровья порой даже не может принимать участие в заседаниях суда. 9 января он снова был выключен из процесса — здоровье не позволило ему даже дистанционно выступить по видеосвязи.

Как отмечает адвокат Хачапуридзе, пациент «настолько тяжело болен», что у грузинской медицины «нет возможности его вылечить».

Основным аргументом защиты остается диагноз, поставленный Михаилу Саакашвили американским психиатром Дэвидом Голдсмитом. Специалист уверен, что политик болен «нетипичной деменцией», то есть деградацией личности. О том же, уверяют адвокаты, свидетельствует девиантное (отклоняющееся от нормы) поведение пациента в больничной палате, что демонстрируют и соответствующие кадры, недавно опубликованные Минюстом. В понедельник диагноз «деменция» подтвердил и американский невролог Шахин Лахан, который, как и господин Голдсмит, был нанят стороной защиты и семьей Михаила Саакашвили.

Во время последних прений сторон выяснилось, что задолго до ареста 1 октября 2021 года (после тайного проникновения в Грузию в контейнере с молочными продуктами на пароме с Украины) бывший президент Грузии страдал настолько глубокой депрессией, что вместе с антидепрессантами регулярно выпивал по две бутылки коньяка в сутки. И это, конечно, не могло не сказаться на его здоровье.

Кстати, на слушаниях вдобавок выяснилось, что в американских документах, касающихся его болезни, лечения и судебного процесса, Михаил Саакашвили фигурирует под именем «Джон Доу», которое часто используется в североамериканской практике, чтобы скрыть реальное имя человека, либо когда имя фигуранта неизвестно.

Доктор Лахан, подключившийся к заседанию из США при помощи видеосвязи, подчеркнул, что углубляющаяся и обостряющаяся деменция, которой, по его заключению, страдает Михаил Саакашвили, «создает опасность внезапной смерти», а вылечить пациента в Грузии «практически невозможно».

Минюст выводы американских врачей, впрочем, пока не впечатляют. Так, представитель ДИН Ника Абрамишвили поинтересовался у эксперта из Калифорнии, как «человек с диагнозом деменция может ежедневно писать письма всем подряд по всему миру»? Невролога это не смутило, и он авторитетно заверил, что такое вполне возможно.

Судя по всему, господин Абрамишвили особо намекал на последнее письмо Михаила Саакашвили, которое тот отправил автору «Списка Магнитского» Уильяму Браудеру. В нем экс-президент Грузии рассказал американскому финансисту, что его «убивают, так же как убили Сергея Магнитского», и попросил о помощи. Господин Браудер, кстати, откликнулся мгновенно и попросил в ответном письме выслать ему поименный список тех грузинских чиновников, кто повинен в отравлении, пытках и покушении на убийство Михаила Саакашвили, для последующей «передачи западным правительствам» и введения санкций. По словам адвоката Шалвы Хачапуридзе, «под первым номером» в этом списке будет фигурировать глава Минюста Рати Брегвадзе.

Георгий Двали, Тбилиси