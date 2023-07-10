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Коммерсантъ FM
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Прямые рейсы летят в Кутаиси

Станет ли аэропорт им. Давида Строителя новым авиахабом для россиян

Авиакомпания Red Wings запускает прямые перелеты из Москвы в Кутаиси. Первый вылет запланирован на 10 июля. Время в пути составит около четырех часов. Для перелетов Red Wings использует самолеты Sukhoi Superjet, вместимость которых около 100 мест. Из Кутаиси можно на лоукостерах добраться, например, в Берлин, Вену, Париж, Франкфурт, Рим, Милан и Мадрид.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Станет ли аэропорт им. Давида Строителя новым авиахабом для россиян? Главный редактор портала для пассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин отмечает, что пока объем летной программы из Москвы недостаточен:

Сколько прямых рейсов в Грузию в неделю смогут выполнять российские авиакомпании

«В Кутаиси находится база авиакомпании Wizz Air, откуда ее лайнеры разлетаются по многим европейским направлениям. Экономическая целесообразность в том, чтобы прилететь в Кутаиси, и оттуда улететь уже куда-то в Европу.

Поскольку рейсов до Кутаиси из России немного, емкости там небольшие. В принципе если даже все эти 100 человек, которые прилетят туда, распределяться по рейсам Wizz Air, то значительного увеличения загрузки не произойдет. Рейсов много, народу мало. Но в качестве альтернативного маршрута, чтобы добраться туда, куда нет прямых рейсов из РФ, это хорошее решение».

Red Wings будет выполнять рейсы между Москвой и Кутаиси три раза в неделю, что, как отмечают собеседники “Ъ FM”, пока не существенно для рынка. Стоит ли ждать, что летать в грузинский город начнут и другие авиакомпании? Этот вопрос “Ъ FM” задал члену Общественного совета при Минтрансе Кириллу Янкову:

«Там действительно может образоваться авиахаб, потому что Кутаиси — это аэропорт для низкобюджетных авиакомпаний, европейских лоукостеров. Может получится новый европейский маршрут, выигрывающий конкуренцию, скажем, у Стамбула, который является достаточно дорогим. Думаю, например, Azimut может полететь, "ИрАэро". То есть авиакомпании не из числа первой пятерки, которые с удовольствием подбирают вот такие направления.

Будут ли выгодны пассажирам рейсы через Тбилиси

Грузия — член ICAO. Она должна выполнять требования организации к самолетам. Boeing и Airbus, которые есть у российских авиакомпаний, имеют немного разные правовой статус. Есть чистые самолеты Boeing и Airbus, которые находятся только в российском реестре. Есть лайнеры, которые были переведены из иностранных реестров, они не до конца чистые.

Вот самолеты второй категории вообще никуда за рубеж не полетят. Но борта первой и сейчас летают в воздушном пространстве Грузии.

Если эти самолеты Грузия пропускает транзитом, то не очень понятно, почему она не может их допустить в свои аэропорты. При этом помимо Sukhoi Superjet есть де и другие самолеты, например, Ту-214 — более старые, но годные к полетам».

В июне транзитные рейсы из Москвы в европейские города запустил перевозчик Georgian airways. Долететь, например, в Ниццу, Вену или Париж можно с пересадкой в Тбилиси.

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Дарья Фоменко

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