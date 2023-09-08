Около 90 тыс. свердловчан проголосуют на сентябрьских выборах онлайн

Избирательная комиссия Свердловской области приняла 88 367 заявлений от желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах 9 — 10 сентября. Электронное голосование применят на шести выборах в регионе. Из 1 346 929 избирателей на них желание проголосовать онлайн изъявили 6,56% человек:

Выборы депутатов Екатеринбургской городской Думы (на ДЭГ зарегистрировались 70 970 избирателей).

Довыборы депутата законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу №13 (9 587).

Выборы депутатов думы городского округа Верхняя Пышма (5 065).

Выборы депутатов думы Качканарского городского округа (2 416).

Довыборы депутата думы Каменск-Уральского городского округа по одномандатному округу №21 (206).

Довыборы депутата думы Белоярского городского округа по одномандатному округу №2 (123).

Напомним, в июне Центральная избирательная комиссия России согласовала применение ДЭГ на выборах в Свердловской области. В Камышловском муниципальном районе, где запланировано проведение пяти выборов, решили отказаться от применения электронного голосования.

Выборы 2023 года в Свердловской области пройдут в два дня — 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00. Соответствующе постановление приняла Избирательная комиссия региона. В пресс-службе избиркома сообщили, что двухдневное голосование будет организовано и проведено на всех выборах в области.

Василий Алексеев

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