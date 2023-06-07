На выборах в Свердловской области начнут применять электронное голосование

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России согласовала применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Свердловской области. В пресс-службе регионального избиркома уточнили, что вопрос о применении ДЭГ будет рассмотрен на одном из заседаний в течение июня.

«Свердловский избирком считает необходимым глубоко и всесторонне, взвешенно оценить перспективу применения ДЭГ в разрезе каждой территории, где пройдут выборы. Необходим комплексный подход — ведь мы в первую очередь должны заботиться об интересах избирателей»,— отметили в пресс-службе.

В избиркоме отметили, что в случае применения ДЭГ все равно будет возможность проголосовать очно на участке или подать заявление для голосования из дома.

Всего в этом единый день голосования в сентябре в Свердловской области пройдут 11 избирательных компаний, среди которых выборы в гордумы Екатеринбурга, Качканара, Верхней Пышмы. В выборах сможет принять участие более 1,3 млн человек.

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