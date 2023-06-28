Свердловский избирком решил, на каких выборах в сентябре будет применяться электронное голосование

В 2023 году выборы в Свердловской области пройдут с применением системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На сегодняшнем заседании избирательная комиссия Свердловской области раскрыла, в каких именно кампаниях будет использована данная система.

«ДЭГ будут применять на дополнительных выборах депутата Заксобрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу №13, на выборах депутатов в думы Екатеринбурга, Верхней Пышме и Качканарского городского округа. Также ДЭГ применят на дополнительных выборах депутатов думы Белоярского городского округа и довыборов депутатов думы Каменска-Уральского»,— рассказала председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.

В Камышловском муниципальном районе, где запланировано проведение пяти выборов, решили отказаться от применения ДЭГ. Всего в этом году в Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний.

Выборы 2023 года в Свердловской области пройдут в два дня — 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00. Соответствующе постановление приняла Избирательная комиссия региона. В пресс-службе избиркома сообщили, что двухдневное голосование будет организовано и проведено на всех выборах в области.

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