Сентябрьские выборы в Свердловской области пройдут в два дня

Выборы 2023 года в Свердловской области пройдут в два дня — 9 и 10 сентября. Избирательные участки будут открыты для избирателей с 08:00 до 20:00. Соответствующе постановление приняла Избирательная комиссия региона. В пресс-службе избиркома сообщили, что двухдневное голосование будет организовано и проведено на всех выборах в области.

«Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована»,— заявила председатель избиркома Елена Клименко.

В этом году в Свердловской области пройдут 11 избирательных кампаний. Среди них — выборы депутатов городских дум Екатеринбурга, Верхней Пышмы и Качканарского ГО. Также запланированы довыборы депутата законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному округу.

В начале июня Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России согласовала применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Свердловской области. В региональном избиркоме сообщали, что вопрос о применении ДЭГ будет рассмотрен на одном из заседаний в течение месяца.

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