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Коммерсантъ FM
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МИД России: члены G20 планируют принять в свои ряды Африканский союз

Решение о принятии Африканского союза (состоит из 55 государств) в G20 будет принято на саммите в Нью-Дели в Индии. Соответствующий пункт уже включен в проект деклараций лидеров стран, говорится в сообщении МИДа.

Отмечается, что Россия одной из первых поддержала заявку на включение в состав G20 Африканского союза. Москва видит большие перспективы и пользу от такого сотрудничества, отмечает МИД.

«Исходим из того, что совместными усилиями Россия и Афросоюз смогут внести весомый вклад в демократизацию международных финансовых и торговых институтов, придать дополнительный импульс реализации ЦУР и устранению всех видов диспаритетов и разрывов в промышленной и научно-технической сферах»,— говорится в сообщении МИДа.

О принятии Афросоюза в G20 вчера, 7 сентября, сообщал Bloomberg. Издание в своем материале ссылалось на анонимный источник. Идею включения в G20 Африканского союза активно поддерживали премьер-министры Индии Нарендра Моди и Италии Джорджа Мелони. Также в пользу расширения организации высказывался канцлер Германии Олаф Шольц.

Саммит G20 пройдет 9–10 сентября в Нью-Дели. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин от поездки на него отказались. Bloomberg писало, что европейские страны намерены воспользоваться их отсутствием, чтобы наладить взаимоотношения со странами Африки.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ» «Без двух G20».

Александра Горошилова

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