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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: Африканскому союзу предоставят статус постоянного члена G20

Страны G20 согласовали предоставление статуса постоянного члена в объединении Африканскому союзу (АС), сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Агентство добавляет, что решение объявят 9-10 сентября на саммите в столице Индии Нью-Дели.

Африканский союз состоит из 55 стран и сейчас имеет статус приглашенной организации в G20. В случае его включения в организацию, он получит те же права, что и Европейский союз, отмечает агентство. По информации собеседников Bloomberg, пожелавших остаться анонимными, решение обусловлено желанием европейских стран предоставить странам Африки более сильный голос в принятии решений по международным вопросам.

Призыв к G20 о предоставлении АС постоянного членства активно поддерживали премьер-министры Нарендра Моди и Джорджа Мелони из Италии. Ранее в пользу расширения организации также высказывался канцлер Германии Олаф Шольц.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в этом году от поездки на саммит G20 отказались. Россию в Индии представит министр иностранных дел Сергей Лавров, Китай — премьер Госсовета страны Ли Цян. Ранее Bloomberg писал, что европейские страны намерены воспользоваться отсутствием лидеров России и Китая и наладить взаимоотношения со странами Африки, которые преимущественно занимают нейтральную позицию в украинском конфликте.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Без двух G20».

Петр Бузлаев

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