Подоляк: папа римский не может быть посредником в переговорах с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что папа римский Франциск не может быть посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. По его мнению, он занимает пророссийскую позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины Михаил Подоляк

Фото: Офис Президента Украины

Как сказал господин Подоляк, карикатура польского журнала Wprost, на которой папа римский Франциск изображен на авто с шасси российского танка с литерой Z, ясно показывает отношение католического мира к заявлениям святого престола.

«Первое — это совершенно бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Второе — абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять. Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию»,— сказал Михаил Подоляк телеканалу «Украина 24».

25 августа папа римский Франциск во время выступления по видеосвязи на Всероссийской встрече католической молодежи сказал: «Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам». В своей речи он также упомянул Петра I и Екатерину II.

В ответ МИД Украины обвинил Франциска в воспроизведении «империалистической пропаганды». Михаил Подоляк назвал папу «инструментом российской пропаганды». Пресс-секретарь Ватикана пояснял, что Франциск имел в виду культуру России, а не российский империализм. Позже папа римский также пояснил, что говорил о российской культуре.

В начале июня посланник папы римского Маттео Дзуппи посетил Киев. Там он в том числе встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения мирного плана Киева. В конце июня господин Дзуппи прибыл в Москву, где встретился с помощником президента по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

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Олеся Павленко