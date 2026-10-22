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«С куртками бизнес и пошел в гору»

Павел Шинский — об истории бренда Moncler

Giovanni Giannoni / WWD / Getty Images

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Рене Рамийон и Андре Винсан познакомились в Монестье-де-Клермон, горной деревне недалеко от Гренобля, которую называют Меккой французских альпинистов. Оба занимались бизнесом и обожали горы, так что общее дело затеяли по любви. К горам, разумеется.
В 1952 году Рамийон и Винсан открыли производство спальных мешков, горных палаток и дождевиков. Заодно сшили несколько десятков курток для собственных рабочих. Теплая и удобная униформа так впечатлила знаменитого французского альпиниста Лионеля Террая, что он уговорил компаньонов заняться верхней одеждой всерьез. Восходителям куртки Moncler подходили даже лучше, чем работягам.
С куртками бизнес и пошел в гору. В них итальянцы штурмовали Чогори, вторую вершину мира, сам Террай закупил их для экспедиции на Аляску, а в 1968-м французские спортсмены поехали в форме Moncler на Олимпиаду в Гренобле. С тех пор куртки Moncler стали вещью статусной. Если любить свое дело, успех приложится.
«Коммерсантъ FM». Культово с Павлом Шинским

Авторы

  • Павел Шинский
    Павел Шинский
    обозреватель