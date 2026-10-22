С куртками бизнес и пошел в гору. В них итальянцы штурмовали Чогори, вторую вершину мира, сам Террай закупил их для экспедиции на Аляску, а в 1968-м французские спортсмены поехали в форме Moncler на Олимпиаду в Гренобле. С тех пор куртки Moncler стали вещью статусной. Если любить свое дело, успех приложится.