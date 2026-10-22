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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
КультураКино

Папа из шкапа

В кинотеатрах показывают триллер «Цикл зверя»
На экранах — фильм Джордана Дауни «Цикл зверя» (The Cycle). Михаил Трофименков честно изучил пятьдесят оттенков слякоти, в гамме которой снят этот нелепый гибрид триллера и фильма ужасов о волке-оборотне.
Как патологоанатому Мэгги (Дебора Энн Уолл) не пригорюниться, узнав, что ее папа оборотень

Как патологоанатому Мэгги (Дебора Энн Уолл) не пригорюниться, узнав, что ее папа оборотень

Вольга

«Как? Вы еще не видели опарышей? Это же самое интересное!» — радостно бросает голубоглазая патологоанатом Мэгги Гарланд (Дебора Энн Уолл) стажерам, отбывая на, как выяснится, главное задание своей жизни или смерти.
Опарышами зрители еще налюбуются. А стажеры останутся блевать по кустам на секретной «ферме трупов» ФБР в Куантико. В этом адском уголке изучают посмертную эволюцию тел: в воде, на почве, в багажнике автомобиля, завернутых в пленку. О существовании этой огромной лаборатории под открытым воздухом читатели узнали из одноименной книги (1994) Патрисии Корнуэлл. Одного из ее 29 романов о патологоанатоме Кей Скарпетте.
Корнуэлл, пусть и флагман жанра романов об опарышах, но отнюдь не монополист. Триллеры о патологоанатомах за последние годы оформились в отдельный, пугающе обильный поджанр, к которому пристроился Дауни.
А в нормальных триллерах стали появляться как под копирку написанные подробные эпизоды вскрытий. С чем это связано? С извращенной вариацией модной темы «телесности» или с отторжением социальной природы неонуара?
Ведь книги и фильмы о патологоанатомах всегда о серийных убийцах, то есть о патологии. А нуар и неонуар всегда были про власть, деньги, безумную любовь, предательство и прочие нормальные, социально мотивированные страсти.
Даже классические фильмы ужасов были про то же. «Белый зомби» (1932) Виктора Гальперина, первый фильм о живых мертвецах, представлял их как жертв эксплуатации на гаитянских плантациях. А тему волков-оборотней в мировой поп-культуре открыл в 1933 году романом «Парижский оборотень» замечательный голливудский сценарист Гай Эндор. Коммунист, буддист, написавший сценарий о Сталине с прицелом на Орсона Уэллса в главной роли. По версии Эндора, превращение развращенных парижских буржуа в вервольфов символизировало вырождение господствующих классов.
При желании в фильме Джордана Дауни о старом добром вервольфе можно тоже разглядеть под микроскопом социальные мотивы. Недаром же он прославился фильмом «День убиения» (2008), где индейка с томагавком мстила всем тем, чьи предки обидели индейцев с томагавками.
Коренные жители (хорошие люди) зачем-то упоминаются в «Цикле», как и ополченцы и прочие выживальщики (плохие люди). Ну а действие происходит в вымышленном городке Лестер-Бэй в жанре «с тех пор, как закрылась консервная фабрика, электрический ток на нашу одноколейку не подают». Но социальные метафоры, как и многие сценарные детали, исчезают в никуда, как золотые часы одного из копов, съеденных волком-оборотнем.
Вообще, смысл или, скорее, бессмыслица фильма сконцентрирована в глубокомысленном диалоге двух опытных полицейских:
— Все не так, как кажется, это единственное объяснение.
— Может, мы имеем дело с чем-то другим!
Золотые слова. Естественно, имеете, если по соседству с искусанными телами обнаруживается не поддающийся разложению труп тридцатичетырехлетней давности. Если, едва этот труп успевают вскрыть, он скушает ночную смену в морге, закусит коронером, потом куда-то задевается, чтобы найтись в том же блаженном состоянии на месте очередной резни. Если, наконец, обнаружится, что наш гулящий оборотень — папочка Мэгги. Приличный вроде бы был человек, геофизик даже. Пока не исчез 34 года назад с нефтяной платформы в море в ту самую ночь, когда появились первые жертвы вервольфа. Жена его до сих пор уверена, что муж-мерзавец ее бросил, забрав автомобиль и все-все-все — хотя зачем оно оборотню. Только не спрашивайте, кто-то потусторонний его покусал или он причастился людской кровушки: ответов Дауни не дает.
Короче говоря, Дауни претендует на экзистенциальный триллер. Дескать, как быть копу, если твой папа — вервольф с длинным пушистым кровавым хвостом. Конечно, любить папу родненького, на всякий случай приковывая в полнолуние в шкафу цепями.
Самое же страшное — реакция на фильм Стивена Кинга, увидевшего в «Цикле зверя» встречу гениальных фильмов «Нечто» и «Молчание ягнят». Дорогой Стивен, вас-то кто покусал?
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Кино

Авторы

  • Михаил Трофименков
    Михаил Трофименков
    старший корреспондент