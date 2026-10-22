Папа из шкапа

Золотые слова. Естественно, имеете, если по соседству с искусанными телами обнаруживается не поддающийся разложению труп тридцатичетырехлетней давности. Если, едва этот труп успевают вскрыть, он скушает ночную смену в морге, закусит коронером, потом куда-то задевается, чтобы найтись в том же блаженном состоянии на месте очередной резни. Если, наконец, обнаружится, что наш гулящий оборотень — папочка Мэгги. Приличный вроде бы был человек, геофизик даже. Пока не исчез 34 года назад с нефтяной платформы в море в ту самую ночь, когда появились первые жертвы вервольфа. Жена его до сих пор уверена, что муж-мерзавец ее бросил, забрав автомобиль и все-все-все — хотя зачем оно оборотню. Только не спрашивайте, кто-то потусторонний его покусал или он причастился людской кровушки: ответов Дауни не дает.