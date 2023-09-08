Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 562-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 8 сентября

В ДНР и ЛНР открылись избирательные участки. Куба арестовала 17 участников сети вербовки в российскую армию. Систему Starlink рядом с Крымом не ограничивали, заявил Илон Маск. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:48. США введут санкции против международных наблюдателей за процессом выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, США «никогда не признают» результаты этого голосования.

9:37. Российское зерно, предназначенное для стран Африки, планируется вывести 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск — газета Sabah.

9:19. «Ведомости»: московские власти могут выделить специальную зону протяженностью 87 км для тестирования работы беспилотников.

9:18. В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв — глава городского совета обороны Александр Вилкул.

8:57. Власти Кубы арестовали 17 человек, которые были связаны с сетью, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию для участия в спецоперации на Украине.

8:47. Страны ЕС активно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России — глава Евросовета Шарль Мишель.

8:33. Риши Сунак по телефону заявил Владимиру Зеленскому, что Великобритания вместе со странами G20 будет добиваться прогресса «в преодолении российской зерновой блокады» в Черном море.

8:32. Систему Starlink рядом с Крымом не ограничивали, SpaceX ничего не деактивировала — Илон Маск.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

8:26. В ДНР и ЛНР открылись избирательные участки для выбора депутатов.

8:23. ФСБ предъявила обвинение в госизмене 21-летней девушке из Читы, которая якобы снимала эшелоны военной техники на железной дороге по просьбе представителя пограничной службы Украины — ТАСС со ссылкой на Забайкальский краевой суд.

8:12. Глава МИД Германии Анналена Бербок: невозможно быстро поставить Украине ракеты Taurus, как и в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, каждую деталь нужно уточнять заранее.

8:10. США хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии, заявил советник американского президента Джейк Салливан.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 561-й

Читать далее

Картина дня

Вся лента

Вся лента

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...