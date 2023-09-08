Что происходит после ввода войск России на Украину. День 562-й

В ДНР и ЛНР открылись избирательные участки. Куба арестовала 17 участников сети вербовки в российскую армию. Систему Starlink рядом с Крымом не ограничивали, заявил Илон Маск. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:48. США введут санкции против международных наблюдателей за процессом выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, США «никогда не признают» результаты этого голосования.

9:37. Российское зерно, предназначенное для стран Африки, планируется вывести 40 судами, загруженными в портах Туапсе и Новороссийск — газета Sabah.

9:19. «Ведомости»: московские власти могут выделить специальную зону протяженностью 87 км для тестирования работы беспилотников.

9:18. В городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины произошел взрыв — глава городского совета обороны Александр Вилкул.

8:57. Власти Кубы арестовали 17 человек, которые были связаны с сетью, вербовавшей молодых кубинских мужчин на службу в российскую армию для участия в спецоперации на Украине.

8:47. Страны ЕС активно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России — глава Евросовета Шарль Мишель.

8:33. Риши Сунак по телефону заявил Владимиру Зеленскому, что Великобритания вместе со странами G20 будет добиваться прогресса «в преодолении российской зерновой блокады» в Черном море.

8:32. Систему Starlink рядом с Крымом не ограничивали, SpaceX ничего не деактивировала — Илон Маск.

8:26. В ДНР и ЛНР открылись избирательные участки для выбора депутатов.

8:23. ФСБ предъявила обвинение в госизмене 21-летней девушке из Читы, которая якобы снимала эшелоны военной техники на железной дороге по просьбе представителя пограничной службы Украины — ТАСС со ссылкой на Забайкальский краевой суд.

8:12. Глава МИД Германии Анналена Бербок: невозможно быстро поставить Украине ракеты Taurus, как и в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, каждую деталь нужно уточнять заранее.

8:10. США хотели бы видеть президента Украины Владимира Зеленского на саммите G20 в Индии, заявил советник американского президента Джейк Салливан.