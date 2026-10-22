«Второе место по продажам среди электрокаров после Tesla»
Дмитрий Гронский — об успехах Rivian
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Американская компания Rivian объявила о поставке 19 248 электромобилей в США в третьем квартале. Это вывело бренд на второе место по продажам среди отдельных производителей электрокаров после Tesla. В 2025 году второе место занимала Chevrolet, а Rivian была только на десятом. Такой результат, безусловно, порадует акционеров, поверивших в компанию. В 2021 году сенсацией стал её выход на биржу. Молодая автомобильная компания смогла продать 153 млн акций почти на $12 млрд.
Впереди у Rivian вывод на рынок компактной модели R2, которая должна еще больше увеличить продажи и долю рынка.
А когда такой успех, то можно, как говорится, и пошалить. К грядущему Хэллоуину Rivian выпустила тематическое обновление программного обеспечения, которое стилизует электромобили марки под машины из фильма «Охотники за привидениями». Параллельно компания выпустила ролик, в котором Билл Мюррей вновь исполнил роль доктора Питера Венкмана. Впервые актер сыграл её в далеком 1984 году, вторая часть «Охотников за привидениями» вышла на экраны в 1989-м. Наконец, относительно недавно, в 2021 и 2024 годах, Мюррей снова появился в образе Венкмана в фильмах «Охотники за привидениями: Наследники» и «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». Так что сегодняшнюю короткометражку можно назвать уже пятым возвращением к роли.
Для съемок видео Rivian подготовила кастомную версию электрического внедорожника R1S в стиле машины охотников за привидениями. На крыше у неё наворочено не меньше девайсов, чем было у знаменитого Ecto-1, построенного, кстати, на платформе Cadillac Fleetwood. На белом борту красуется знакомый всем по кинофраншизе знак с перечеркнутым призраком. Управление системами для ловли привидений выведено на центральный дисплей, а ловушка для нечисти расположилась в переднем багажнике.
На днях эту машину видели на Манхэттене. Из её окна прохожим махал Билл Мюррей. Как говорится, ждем от Rivian новых отчетов о росте продаж.