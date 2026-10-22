«Второе место по продажам среди электрокаров после Tesla»

А когда такой успех, то можно, как говорится, и пошалить. К грядущему Хэллоуину Rivian выпустила тематическое обновление программного обеспечения, которое стилизует электромобили марки под машины из фильма «Охотники за привидениями». Параллельно компания выпустила ролик, в котором Билл Мюррей вновь исполнил роль доктора Питера Венкмана. Впервые актер сыграл её в далеком 1984 году, вторая часть «Охотников за привидениями» вышла на экраны в 1989-м. Наконец, относительно недавно, в 2021 и 2024 годах, Мюррей снова появился в образе Венкмана в фильмах «Охотники за привидениями: Наследники» и «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». Так что сегодняшнюю короткометражку можно назвать уже пятым возвращением к роли.