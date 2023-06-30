Посланник Ватикана и патриарх Кирилл обсуждали мирное урегулирование

Посланник папы римского Франциска по урегулированию российско-украинского конфликта кардинал Маттео Дзуппи и глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл во время встречи в Москве говорили о гуманитарных инициативах, которые могли бы помочь мирному разрешению ситуации. Об этом сообщил архиепископ Паоло Пецци.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Архиепископ Паоло Пецци

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Архиепископ Паоло Пецци

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Важными шагами были прежде всего открытость, продемонстрированная как на политическом, так и на религиозном уровне, и готовность продолжать путь. Я бы сказал, что это самый положительный конкретный результат»,— прокомментировал Паоло Пецци ТАСС итоги переговоров Маттео Дзуппи и патриарха Кирилла.

По словам Паоло Пецци, главной темой встреч «была чрезвычайная гуманитарная ситуация с беженцами, перемещенными лицами и заключенными». Он сообщил, что российская сторона показала «готовность продолжать» переговоры.

Маттео Дзуппи прибыл в Москву 27 июня. Он и патриарх Кирилл встретились в Даниловом монастыре 29 июня. Помимо патриарха он встретился с помощником президента по внешнеполитическим вопросам Юрием Ушаковым и уполномоченным при президенте по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

В пресс-службе Ватикана назвали целью поездки кардинала «внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира».

6 июня Маттео Дзуппи был в Киеве на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсуждали мирный план по решению военного конфликта, который предложил Владимир Зеленский.

Анастасия Ларина