Папа римский Франциск объяснил свои слова о «великой России»

Папа римский Франциск пояснил, что его слова «о великой России» касались исторического наследия и богатой культуры страны. По его мнению, культурное наследие не может быть империалистическим.

«Я говорил о России больше не в географическом, а в культурном смысле. Мне пришло в голову то, чему меня учили в школе: Петр I, Екатерина II. И я хотел призвать перенять это наследие»,— сказал Франциск на пресс-конференции на борту самолета по дороге из Монголии в Ватикан (цитата по ТАСС).

По его мнению, культура России «богата и прекрасна». «Достаточно вспомнить о литературе, музыке, достаточно вспомнить Достоевского, это все свидетельствует о зрелом гуманизме. Поэтому я говорил о наследии»,— сказал он.

Франциск добавил, что культурное наследие не может быть империалистическим. «Действительно, империализм иногда навязывает идеологию. Но когда культура становится идеологией, это отравляет»,— пояснил он.

25 августа папа римский Франциск во время выступления по видеосвязи перед участниками Всероссийской встречи католической молодежи сказал: «Не забывайте, что вы наследники великой матери-России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры. Вы наследники великой России, поэтому — спасибо вам, спасибо за то, как вы умеете быть русскими. Храните это наследие, берегите его, спасибо вам». В своей речи он также упомянул Петра I и Екатерину II.

В ответ МИД Украины обвинил Франциска в воспроизведении империалистической пропаганды. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал папу римского «инструментом российской пропаганды». Пресс-секретарь Ватикана позже пояснял, что Франциск имел в виду культуру России, а не российский империализм.