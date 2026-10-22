«Место силы»

В православной традиции лаврами называют крупнейшие монастыри-поселения со своим уставом, образом жизни и традициями. В России сейчас их две, в Сергиевом Посаде и в Петербурге. Питерский монастырь заложил сам Петр I, как тогда считалось, на месте победы князя Александра Ярославича над шведами в 1240 году, отсюда и прозвище «Невский». Статус лавры монастырь получил в 1797 году. Сейчас это огромный комплекс, который за один день вряд ли обойдешь.