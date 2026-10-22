«Место силы»
Дмитрий Буткевич — о прогулке по Александро-Невской лавре
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Эти выходные мы провели в Санкт-Петербурге. Город на Неве встретил удивительно солнечной погодой и золотой осенью, а для Петербурга это, мягко говоря, непривычно. Местные говорили нам: «Вы, похоже, всегда привозите нам необычную погоду. Приезжайте чаще». Мы так и будем делать.
А пока решили сходить в ближайшее к нашему жилью «место силы», Александро-Невскую лавру. Я не был там лет сорок, хотя от Московского вокзала до нее минут двадцать пешком, и это почти центр города.
В православной традиции лаврами называют крупнейшие монастыри-поселения со своим уставом, образом жизни и традициями. В России сейчас их две, в Сергиевом Посаде и в Петербурге. Питерский монастырь заложил сам Петр I, как тогда считалось, на месте победы князя Александра Ярославича над шведами в 1240 году, отсюда и прозвище «Невский». Статус лавры монастырь получил в 1797 году. Сейчас это огромный комплекс, который за один день вряд ли обойдешь.
Самая известная часть лавры, наверное, два некрополя прямо у входа. Налево Лазаревское кладбище, или Некрополь XVIII века, старейшее в городе. Направо Тихвинское, или Некрополь мастеров искусств. О них рассказ впереди, как и о Митрополичьем саде, о главном соборе лавры, Троицком, где покоятся мощи Александра Невского, и о Казачьем кладбище, которое еще называют Коммунистической площадкой. Оно прямо перед собором, и хоронить там начали только с июня 1917 года.
А я скажу несколько слов о четвертом, менее известном кладбище лавры, Никольском. Мы прогулялись по берегам то ли речки, то ли прудика, где склепы позапрошлого века соседствуют с захоронениями начала 2000-х.
И как раз вовремя пришло напоминание, что ровно 35 лет назад, подумать только, в сентябре 1991-го, Юрий Шевчук гулял именно по этим тропинкам и как-то разом придумал знаменитую песню «Что такое осень».