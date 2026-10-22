Коммерческий директор «Осторожно Media» Кирилл Суханов вышел на свободу
Коммерческий директор холдинга «Осторожно Media» Кирилл Суханов вышел на свободу из колонии строгого режима в Рязанской области, где отбывал срок по делу о вымогательстве, сообщил «Ъ» источник во ФСИН. 6 октября Скопинский районной суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении, следует из данных картотеки.
Кирилла Суханова задержали и арестовали в октябре 2022 года. В феврале 2024 года Хамовнический суд Москвы приговорил его 7,5 года колонии строгого режима. В сентябре того же года судебная коллегия Мосгорсуд смягчила ему приговор до 5,5 лет лишения свободы. Как установил суд, Кирилл Суханов вместе с подельниками потребовал у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн руб. за то, чтобы не публиковать компромат в Telegram-канале «Тушите свет». Вину господин Суханов признал частично.
Холдинг «Осторожно Media» принадлежит Ксении Собчак. Помимо Кирилла Суханова, сроки по делу о вымогательстве у Сергея Чемезова получили главный редактор Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) и журналист Тамерлан Бигаев. Ариан Романовский вышел на свободу по УДО в мае 2026 года.