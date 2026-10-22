Коммерческий директор «Осторожно Media» Кирилл Суханов вышел на свободу

Кирилла Суханова задержали и арестовали в октябре 2022 года. В феврале 2024 года Хамовнический суд Москвы приговорил его 7,5 года колонии строгого режима. В сентябре того же года судебная коллегия Мосгорсуд смягчила ему приговор до 5,5 лет лишения свободы. Как установил суд, Кирилл Суханов вместе с подельниками потребовал у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 млн руб. за то, чтобы не публиковать компромат в Telegram-канале «Тушите свет». Вину господин Суханов признал частично.