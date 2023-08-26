Папа римский призвал молодых россиян быть «творцами мира среди конфликтов»

Папа римский Франциск в режиме видеосвязи пообщался с российской молодежью, телемост состоялся 25 августа в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге. Понтифик призвал молодых россиян быть «творцами мира среди многочисленных конфликтов».

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Фото: Reuters Папа римский Франциск

Фото: Reuters

«Я желаю вам, молодые россияне, призвания быть творцами мира среди стольких конфликтов, среди стольких поляризаций, от которых страдает наш мир»,— сказал папа римский Франциск, призвав «заменить страхи мечтами» (цитата по Vatican News).

Понтифик во время общения с молодежью призвал решать все конфликты дипломатическим путем. «Дипломатия — это нелегкое искусство совместной жизни, нелегкое, но очень плодотворное. Это касается и конфликта в Украине, и всех других конфликтных ситуаций»,— сказал папа римский (цитата по ТАСС).

Ранее посланник Ватикана в рамках миссии по урегулированию конфликта посетил Украину, Россию и США.

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Мария Федотова