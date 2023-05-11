Конфискация активов получила прецедент

США впервые решили отправить конфискованные активы россиянина Украине. Речь идет о почти $5,5 млн российского бизнесмена, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Деньги были заморожены еще в 2014 году, когда миллиардер подпал под американские санкции после событий так называемой русской весны. В феврале суд Нью-Йорка принял решение конфисковать средства Малофеева. Теперь же Генпрокурор США Меррик Гарленд одобрил перевод этих активов на восстановление Украины. По его словам, это первый подобный случай, но не последний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

После того, как Москва начала военные действия на Украине, страны Запада неоднократно угрожали передать замороженные активы россиян и государства Киеву. Однако в Брюсселе и Вашингтоне признавали, что есть юридические сложности. В случае же с Малофеевым решающую роль сыграло уголовное дело против него, поясняет специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen&Paper Кира Винокурова:

«Конфискация возможна только в случае уголовного преследования при обходе санкций, связанных с нарушением. Это уголовное преследование инициировали, и деньги были конфискованы. Но, как правило, распорядитель денежных средств — государство, которое их конфискует. И деньги уходят в бюджет. То же самое и в России.

Единственное, что в США приняли законопроект, который позволяет конфискованные средства отправлять на помощь Украине. Это сугубо решение Вашингтона — передавать эти деньги туда или нет. В данном случае их отправят. Видимо, потому что такой посыл уже звучит давно. А подобных случаев не было. Вот США и решили на примере данных активов сделать первый ход.

Думаю, это не последний случай. Никаких ограничений я не вижу. Единственное, искать активы Константина Малофеева не пришлось. Они были заморожены восемь лет назад. Это какой-то очевидный таргет. Потому что ты знаешь, вот они деньги, они лежат в известном банке, их не надо искать.

Новые случаи следом за Малофеевым могут последовать, если найдут непосредственно эти активы и заведут уголовное дело, которое позволит их конфисковать. Потому что до этого лишить права собственности нельзя. Какие это могут быть уголовные дела? Обход санкций, мошенничество. США опубликовали список лиц, которым уделено особое внимание».

Сам Константин Малофеев в ответ на решение Соединенных Штатов направил заявление в российскую прокуратуру. В документе он называет американского президента Джо Байдена и генпрокурора США Меррика Гарланда участниками ОПГ, которые украли у него деньги и перепрятали на Украине. Но может ли Малофеев оспорить конфискацию средств? Теоретически да, отмечает председатель коллегии адвокатов «Сазонов и партнеры» Всеволод Сазонов. Однако шансы на успех у бизнесмена нулевые, считает собеседник “Ъ FM”:

«Шансов никаких. Я так понимаю, что Малофеев все способы защиты уже использовал. Если он это отменит в Верховном суде США, наверное, Америка обязана будет вернуть средства. Но это будут не те деньги, которые уже передали Украине, а те, которые находятся в распоряжении США. Думаю, прокурор дождался, пока все способы защиты использованы, пока не будет поставлена окончательная точка в судебном процессе, после чего он их передал».

Решение Вашингтона прокомментировали и в Кремле. Там заявили, что такие действия Вашингтона бьют и по репутации самих Соединенных Штатов. При этом Москва оставляет за собой право принять встречные шаги, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”:

«Во-первых, конечно, это прямой ущерб для того, у кого эти деньги, по-русски говоря, незаконно отняли или своровали. Что касается Соединенных Штатов, то подобные решения бьют по ним самим бумерангом. Нужно будет очень внимательно ознакомиться, есть ли хоть какие-то юридические возможности обосновать такие решения.

Хотя трудно себе представить, что может служить юридическим обоснованием.

Потому что это не что иное, как прямое посягательство на совершенно святое для США право собственности. Это подрывает доверие инвесторов, собственников каких-то активов, которые так или иначе связаны с Америкой, и это все без последствий для США не может оставаться.

В обычных условиях это могло и должно бы быть предметом для судебного разбирательства с абсолютно железобетонными перспективами его выиграть. Но, к сожалению, такой перспективы сейчас у США нет, потому что мы не имеем возможности в судебном порядке оспаривать свои права.

Нужен анализ ситуации. Здесь мало, что можно сделать в самих Соединенных Штатах, но делать нужно то, что наилучшим образом соответствует нашим интересам. И, естественно, искать нелинейные, нестандартные варианты ответа. В любом случае без взаимности подобные шаги, конечно, нельзя оставлять».

В апреле 2022 года США также внесли в список сына Малофеева Кирилла и компании, которые Вашингтон связывает с семьей бизнесмена.

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Александр Рассохин, Илья Сизов