Замороженным активам подбирают план обмена

Минфин рассчитывает начать обмен замороженными активами до конца года. Причем сделки будут проходить добровольно, государство создаст для этого условия на законодательном уровне, заявил директор одного из департаментов ведомства Иван Чебесков. Такую схему Министерство финансов предложило еще в конце августа. Впрочем, как на практике будет выглядеть механизм, не уточнило. Известно лишь, что на первом этапе власти надеются разблокировать активы россиян на сумму 100 млрд руб. Причем речь идет о бумагах инвесторов с небольшими портфелями.

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Есть ли шанс организовать обмен? И на каких условиях? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с управляющим директором инвесткомпании «Иволга Капитал» Дмитрием Александровым:

«Допустим, какой-то недружественный нерезидент владел акциями Сбербанка и получил дивиденды, которые сейчас заморожены на счетах типа "C", и там есть рублевые остатки. Параллельно розничный инвестор мог владеть акциями, например, Apple. Предлагается поменять замороженные акции Apple на замороженные рубли. В результате такого обмена российский розничный инвестор просто получит кэш, а иностранный получит ценную бумагу и теоретически сможет ее разблокировать, перевести, например, в другой депозитарий, который находится за пределами России, либо иным образом обналичить.

Насколько эта схема реально может быть рабочей в наших нынешних условиях? Она является наиболее оптимальной из достижимых. Сложно себе представить ситуацию, в которой счета типа "C" просто будут разблокированы. Это, несомненно, приведет и к обвалу рубля, и к дополнительным выводам средств из России, что сейчас недопустимо.

Разблокировки сейчас тоже носят единичный характер, они требуют серьезных вложений в юристов, в проведение судебных процессов в Евросоюзе, и это, конечно, недоступно для массового инвестора. Есть надежда, что подобный обмен действительно может стать добровольным, а не принудительным со стороны недружественных нерезидентов, потому что каких-то других альтернатив, как вывести активы и деньги со своих счетов типа "C", не прослеживается».

Центробанк пообещал, что россияне будут выходить из активов не с дисконтом, а даже с премией. Однако ЦБ предупредил, что сделки станут возможны только, если иностранцы получат разрешения от собственных регуляторов. Европейские власти в свою очередь заявили, что о планах Минфина ничего не слышали и никаких предложений со стороны Москвы не получали. Учитывая эти факты, процесс обмена бумагами может затянуться, полагает партнер адвокатского бюро «Некторов, Савельев и партнеры» Александр Некторов:

«Что касается сроков реализации процесса добровольного обмена, возможно, он будет длительным. Помимо желания двух сторон его осуществить, необходимо одобрение и российского, и иностранного регулятора.

Для того чтобы совершить сделку по обмену заблокированными активами, необходима либо лицензия Казначейства Бельгии, либо Министерства финансов Люксембурга, либо Федерального банка Германии. Не думаю, что данный механизм решит проблемы у всех заблокированных инвесторов, потому что замороженных российских активов за рубежом гораздо больше, чем иностранных в России».

В Евросоюзе тем временем планируют обсудить налог на прибыль от замороженных российских активов, узнал Bloomberg. Ожидается, что бумаги и депозиты принесут около €3 млрд дохода. Деньги планируют использовать на восстановление Украины.

Юристы ЕС, судя по сообщениям СМИ, признали такую схему законной, но она все равно беспокоит чиновников некоторых стран еврозоны. По их версии, введение налога может вызвать опасения у государств, хранящих резервы в евро.

Иван Хорушевский