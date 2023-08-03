Кремлевские мечтания

В Ярославской области планируют воссоздать из дерева стены, башни и мост Угличского кремля, утраченные еще в XVII веке. Для Ярославской области это первый подобный проект, который реализуется по федеральной программе развития туризма. Планы вызвали горячие споры. Противники назвали сооружение «Потемкинской деревней» и заявили, что строить новодел на территории исторического кремля категорически нельзя. Кроме того, они опасаются, что существующим памятникам будет нанесен вред. Сторонники говорят о том, что воссозданные объекты позволят туристам погрузиться в атмосферу русского Средневековья. Сотрудники музея на территории Угличского кремля к проекту относятся с осторожностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Угличский кремль

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Угличский кремль

Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

На территории древнего Угличского кремля планируют построить макет средневековых укреплений: фрагмент деревянной стены длиной 193 метра и высотой семь метров, а также три 20-метровые деревянные башни и деревянный мост через овраг. Детали стали известны после публикации материалов государственной историко-культурной экспертизы проекта на сайте регионального департамента охраны объектов культурного наследия.

Проект «создания туристского кода центра города», разработанный Фондом архитектуры исторического Углича по инициативе администрации города, стал победителем конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов в 2022 году.

Как сообщало правительство области, из федерального бюджета на него выделено 200 млн руб. Проект называется «Крепость, которой нет: возвращение реки городу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича

Первая часть названия апеллирует к состоянию Угличского кремля, деревянные стены и башни которого были разобраны в XVIII веке. От исторических средневековых укреплений остались только фрагменты рва и вала. Кремль расположен на своеобразном острове, образованном Волгой, Каменным ручьем и оврагом. Сейчас на этой территории находится Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей с памятниками архитектуры XV-XIX веков, древнейшим из которых являются Палаты угличских удельных князей, построенные в 1480-е годы.

Угличский кремль известен как место гибели царевича Дмитрия, последнего представителя династии Рюриковичей. На месте его гибели построена церковь Царевича Димитрия «на крови».

Деревянную стену с башнями и мостом из окоренных бревен планируется построить непосредственно в самом кремле по краю оврага с юго-западной стороны. В разделе проектной документации «Меры по обеспечению сохранности культурного наследия…» идея проекта объясняется «ростом интереса к средневековому прошлому России, к истокам современных городов», что «неизбежно и закономерно вызывает запрос на визуализацию этого прошлого». В документе подчеркивается, что 20-метровые башни и стены будут являться не капитальными сооружениями, а «элементами благоустройства». Их планируется строить без заглубления фундамента, на бетонных плитах по песчаному основанию. Плиты же замаскируют дерном. Планируется, что туристы смогут подниматься на стены и башни. Также в проекте есть деревянные пешеходные дорожки по территории кремля и спуски к Волге (что объясняет вторую часть названия — «возвращение реки городу»).

«Такое преобразование центральной части Углича однозначно повлияет на развитие малого и среднего бизнеса в городе и приведет к увеличению турпотока»,— говорится в сообщении администрации Углича.

Публикация эскизов и описания преобразований вызвала неоднозначную реакцию общественности и специалистов. Градозащитница Ольга Мазанова в беседе с корреспондентом «Ъ-Ярославль» назвала будущую стену «муляжом», который повредит восприятию подлинных памятников кремля.

«У настоящих специалистов, понимающих в древнерусской архитектуре, это вызывает отвращение и сработает в минус. Это Потемкинские деревни, а не повышение туристической привлекательности. Панорамы города будут нарушены макетами 20-метровых башен. Это навредит историческому облику Углича»,— сказала «Ъ-Ярославль» Ольга Мазанова.

Градозащитница говорит, что воссоздать стену на научной основе невозможно, так как никто не знает, как она выглядела триста лет назад. Авторы представленной на общественное обсуждение документации пишут, что речь идет не о точном воссоздании, а о модели: «Достоверность модели крепости… обеспечивается… деталями, характерными для деревянных крепостных сооружений середины XVII столетия – наличием "обламов" (аналога машикулей) вместо более ранних "заборол", соответствующих горизонтальных амбразур, "повалов" на башнях и т.п.». Место же расположения стен и башен определяется по писцовым книгам 1674-1676 годов.

Председатель общественного совета при региональном департаменте туризма, завкафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. П.Г. Демидова Андрей Данилов позитивно оценивает идею.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича Эскиз крепостной стены в Угличе

Фото: документы к проекту благоустройства Углича

«К сожалению, в отличие от Западной Европы, у нас основным строительным материалом до XVII века было дерево, многое утрачено, и русское Средневековье представлено, мягко скажем, фрагментарно. Такой проект позволит в какой-то степени воссоздать утраченные объекты. Для туриста здесь, я считаю, одни плюсы: увидеть стену, сфотографироваться на ее фоне, пройти по мостику, к тому же он будет откидной, это будет шоу – поднятие и спуск мостика через ров. Где у нас еще такое есть? В Западной Европе воссоздание исторической среды — обычное явление»,— сказал в беседе с «Ъ-Ярославль» Андрей Данилов. Историк подчеркнул, что воссоздание должно быть «тактичным» с точки зрения сохранности культурного слоя и исторической застройки.

«Мы должны использовать современные форматы презентации культурного наследия. Не у всех есть богатое воображение, позволяющее мысленно реконструировать утраченные части исторического ландшафта, а здесь человек почувствует себя в древнем городе»,— добавил председатель общественного совета.

Сейчас на месте будущей деревянной стены находится парк. Как следует из документации, часть деревьев при создании новых объектов необходимо будет спилить. Исследователь археологии Угличского кремля, ведущий научный сотрудник отдела архитектурной археологии Государственного Эрмитажа Владимир Томсинский предупреждает, что новые строения могут нанести ущерб памятнику.

«Угличский кремль сложен легкими супесями и песком, прослоенным кое-где тяжелым строительным мусором. Это очень подвижная и опасная рыхлая субстанция. Для того, чтобы построить эту стену, им придется пилить деревья по краю. Деревья держат корнями край площадки. В перспективе может поползти край оврага и даже собор с колокольней. Я не шучу. Прежде чем что-то там делать, нужно очень хорошо подумать. Я копал напротив Спасского собора, мы ушли на четыре метра, и эти четырехметровые стенки на нас сыпались дважды»,— рассказал Владимир Томсинский, который является также почетным гражданином Углича.

По словам археолога, при строительстве стены может погибнуть липа XVIII века. Он говорит, что в многовековой истории кремля не раз случались обвалы берегов. Кроме того, господин Томсинский обеспокоен, что будет создан «опасный прецедент» строительства макетов крепостей на месте археологических памятников.

К проекту ученый, исследовавший Угличский кремль около 20 лет, относится резко отрицательно, хоть и признается, что так и не смог увидеть документов. «С кем ни заводишь разговор в Угличе и в Ярославле, я выходил даже на проектантов, все уходят в туманную даль»,— сказал археолог.

Финального проекта не видели и сотрудники самого музея на территории кремля, рассказала «Ъ-Ярославль» директор Угличского государственного историко-архитектурного и художественного музея Наталья Чванова. «Музейным работникам были представлены три совершенно разных проекта, мы пока не знаем, какой из них выбран»,— сказала она в беседе с «Ъ-Ярославль». Саму идею руководитель музея назвала «хорошей, но требующей очень взвешенных решений».

В кремле действуют четыре охранных обязательства: это объект археологического и культурного наследия, особо охраняемая природная территория и водоохранная зона. По словам Натальи Чвановой, получить согласования всех контролирующих органов на любые работы в этом месте крайне сложно.

«Вопрос сложнейший. Нужно, чтобы высказали свои позиции специалисты. Нам пока еще не было представлено ни одного экспертного заключения. Мы не видели историко-культурной экспертизы, ни одного согласования со стороны департаментов охраны природы, охраны памятников. В принципе, если бы мы их увидели, мы бы высказали более определенную позицию»,— сказала госпожа Чванова.

Бывший директор музея, а сейчас заведующий экспозиционным отделом Виктор Ерохин менее осторожен: «Я отношусь отрицательно. На мой взгляд, достаточно было бы сделать макет кремля размером около трех метров и поставить его перед входом. Были и другие предложения от сотрудников музея, но они не были услышаны»,— сказал Виктор Ерохин.

Сейчас историко-культурная экспертиза проекта проходит общественное обсуждение. Сроки его реализации пока неясны. В 2022 году администрация Углича заявляла, что работы начнутся в 2023 году. Деньги уже выделены, соответствующее постановление подписал в феврале премьер России Михаил Мишустин.

Антон Голицын