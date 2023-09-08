Глава МИД ФРГ заявила, что невозможно быстро поставить Украине ракеты Taurus

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает невозможным быстро предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Она уточнила, что власти думают, как можно «наилучшим образом поддержать Украину в сложившейся ситуации».

«Это не та вещь, которую можно сделать быстро, как и в случае с танками Leopard и системой противовоздушной обороны IRIS-T, каждую деталь нужно уточнять заранее»,— ответила министр на вопрос о поставках Taurus в интервью Funke (цитата по ТАСС).

На уточняющий вопрос о том, нужно ли запрограммировать ракеты, чтобы они не достигли территории России, госпожа Бербок сказала, что «другие партнеры также задавали себе подобные вопросы и находили для них решения». Конкретного ответа она не дала.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя. Она может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние свыше 500 км. Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что хочет избежать использования западного оружия для ударов по территории РФ. В Бундестаге критиковали его позицию. Анналена Бербок призывала к поставкам Украине ракет для преодоления минных полей. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер считает нужным не допустить вовлечения Германии в конфликт.

Лаура Кеффер