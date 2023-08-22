Глава МИД ФРГ призвала к поставкам Украине ракет для преодоления минных полей

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможность поставок Украине ракет Taurus дальностью более 500 км. Она заявила, что ФРГ понимает необходимость отправки вооружения для преодоления российских минный полей.
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«Ситуация сейчас такова, что есть гигантские минные поля, прежде всего на востоке Украины. В таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. Есть оценки, что сооруженные минные поля примерно размером с Западную Германию»,— сказала госпожа Бербок на пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной, передает Welt.
На вопрос о поставках Taurus, господа Бербок ответила: «Мы работаем над этим полным ходом». При этом она отметила, что дальность ракеты не имеет решающего значения, поскольку Украина имеет право на самооборону. По ее словам, Германия ведет дискуссию с партнерами по вопросу поставок вооружения, которое позволит Украине преодолеть минные поля.
Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя. Она может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние свыше 500 км. Канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что хочет избежать использования западного оружия для ударов по российской территории. Депутаты от СДПГ и Партии «зеленых» предлагали установить для ВСУ «определенные ограничения» по использованию ракет.
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