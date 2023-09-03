Глава Минфина ФРГ призвал не допустить вовлечения Германии в конфликт на Украине

Министр финансов Германии Кристиан Линднер считает, что властям ФРГ нужно тщательно продумать вопрос о поставке Украине ракет дальнего действия Taurus и не допустить ситуации, при которой страна окажется вовлечена в российско-украинский военный конфликт.

По его словам, дискуссия вокруг поставки ракет Taurus Киеву еще ведется, никаких окончательных решений пока не принято. Чиновник назвал себя сторонником поставок Taurus ВСУ, но призвал учитывать влияние, которое эти поставки окажут на обороноспособность самой ФРГ и НАТО.

«У меня есть симпатии к идее поставки Украине этого оружия дальнего действия, однако у нас есть точные процедуры и договоренности с нашими союзниками. Мы должны следить за тем, как поставки повлияют на нашу собственную способность в области защиты себя и Североатлантического альянса. И не в последнюю очередь должно быть исключено, что Германия сама станет участником войны»,— рассказал господин Линднер в интервью немецкому телеканалу ARD.

Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя. Она может доставлять 400-килограммовую боеголовку на расстояние свыше 500 км. Как пишут немецкие СМИ, считается эффективной для поражения защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Согласно информации Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, использование таких ракет может позволить ВСУ «добраться до Москвы». При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что хочет избежать использования западного оружия для ударов по российской территории. Депутаты немецкого парламента от СДПГ и Партии зеленых предлагали установить для ВСУ «определенные ограничения» по использованию данных ракет.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов