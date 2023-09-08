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Коммерсантъ FM
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МИД РФ: создание единой валюты БРИКС возможно в будущем

Страны БРИКС идут к созданию единой валюты, но это процесс небыстрый, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Когда могут начать использовать такую валюту, он не уточнил.

«Единая валюта — это что-то, что может быть вполне в будущем, но к этому путь небыстрый, непростой. Уверен, что все равно к этому придем, потому что нельзя быть завязанным на чем-то одном, нужно постоянно диверсифицироваться»,— пояснил он в интервью телеканалу «ТВ БРИКС» (цитата по ТАСС).

Господин Биричевский надеется, что расчеты в нацвалютах упомянут в итоговой декларации к саммиту G20 в Индии. «В этом году, конечно, мы ожидаем, что будет подробно освещена тема мировой валютно-финансовой системы, вопросы расчетов в национальных валютах, вообще роль развивающегося мира»,— отметил дипломат.

Саммит БРИКС состоялся с 22 по 24 августа в ЮАР. По его итогам приняли Йоханнесбургскую декларацию, согласно которой, с 2024 года к объединению присоединятся Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. В итоге в составе БРИКС будет 11 стран, совокупный ВВП объединения составит $30,7 трлн. В прошлом месяце глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что что среди членов БРИКС не обсуждается создание единой валюты.

Подробности саммита — в материале «Ъ» «Широко шагнули».

Лаура Кеффер

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