Лавров: о единой валюте БРИКС сейчас никто не говорит

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что среди членов БРИКС не обсуждается создание единой валюты. При этом рассматривается вариант взаимной торговли и расчетов, которые не будут зависеть от контролируемой США системой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Про единую валюту никто сейчас не говорит. По крайней мере, сейчас все внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, взаимных экономических проектов, инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой Соединенными Штатами и их западными союзниками»,— сказал господин Лавров журналистам на пресс-конференции в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров напомнил о проекте резервных валют БРИКС, которые должны стать основой для использования национальных валют при взаимной торговле, а затем и создания альтернативной платежной системы. «Как конкретно она будет выглядеть, поручено заниматься министрам финансов и председателям центральных банков»,— пояснил министр, добавив, что рекомендации для глав государств подготовят к саммиту 2024 года в Казани.

Министр финансов России Антон Силуанов 22 августа говорил, что страны БРИКС могут создать единую расчетную единицу, альтернативную доллару, в которой будут выражаться стоимости товарных поставок. Шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал заявлял, что создание единой валюты БРИКС — долгосрочный проект, а в ближайшей перспективе необходимо прийти к расчету в нацвалютах, используя системы за пределами западных.

Сегодня, 24 августа, президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что главы стран БРИКС приняли Йоханнесбургскую декларацию по итогам саммита, согласно которой с 1 января 2024-го в объединение войдут шесть новых стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В составе БРИКС будет 11 стран. Совокупный ВВП объединения составит $30,7 трлн.

Подробнее о саммита БРИКС — в материале «Ъ» «Настал час БРИКС».

Лусине Баласян