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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:00

Сети выручают по рублю

Операторы связи наращивают выручку, снижая инвестиции в сети

Российские операторы связи закончили второй квартал с ростом выручки и чистой прибыли, что, по мнению аналитиков, было обусловлено преимущественно повышением цен на базовые услуги связи. При этом кредитная нагрузка операторов на фоне роста процентных ставок увеличивается, а капитальные затраты на строительство сети у участников рынка снижаются: основные закупки были совершены в первой половине 2022 года, когда на рынке еще было доступно зарубежное оборудование. У МТС, в частности, CAPEX за полугодие не покрывает амортизацию, что может привести к сокращению доли рынка, предупреждают аналитики.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с финансовыми показателями группы МТС по итогам второго квартала. Из них следует, что выручка оператора за период год к году выросла на 14,8%, до 146,7 млрд руб., чистая прибыль выросла на 53,5%, до 16,8 млрд руб. В компании отмечают, что выручка от услуг связи в России (обеспечивает более 98% выручки группы) во втором квартале выросла на 7,6% год к году, до 108,7 млрд руб. за счет увеличения доходов от базовых и цифровых услуг. Выручка в потребительском сегменте составила 98,9 млрд руб., увеличившись на 15%.

«С точки зрения темпов роста выручки отчетность МТС на уровне среднерыночных показателей. В абсолютном выражении рост преимущественно обусловлен повышением цен на услуги связи»,— отмечает инвестиционный консультант «Финама» Тимур Нигматуллин.

Как отмечает собеседник «Ъ» в отрасли, операторы продемонстрировали в первом полугодии относительно хорошие результаты по выручке в том числе за счет повышения цен на базовые услуги связи, которое поэтапно идет с прошлого года.

Федеральная антимонопольная служба в конце года обвинила МТС и «МегаФон» в необоснованном росте цен для более чем 44,5 млн абонентов, обязала вернуть цены на прежний уровень и наложила штраф. Операторы попытались обжаловать это решение в Арбитражном суде Москвы. В июле суд отклонил их жалобы.

Veon (владеет российским «Вымпелкомом») за второй квартал нарастил выручку в России на 6,9%, до 73,8 млрд руб., за полугодие рост составил 2%, до 144 млрд руб. Сервисная выручка выросла во втором квартале год к году на 6,9%, до 68 млрд руб., за полугодие рост составил 4,4%, до 132 млрд руб. В августе отчетность представил и «МегаФон», компания раскрыла показатели за полугодие (за квартал данные не приводятся) впервые за полтора года («МегаФон» решил не раскрывать отчетность в марте 2022 года после начала военной операции на Украине). По итогам полугодия выручка выросла на 13%, до 209,8 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 133,9%, до 26,9 млрд руб. Рост выручки в компании связывали с увеличением дохода от контентных услуг, цифровых решений для бизнеса и ростом абонентской базы. Tele2 не раскрывает показатели.

В то же время у операторов растет долговая нагрузка. Это один из «красных флагов» в отчетности МТС на фоне повышения процентных ставок в экономике, отмечает Тимур Нигматуллин: «Соотношение чистого долга к скорректированной OIBDA составило 1,8, при этом до второй половины 2021 года компания стремилась поддерживать показатель ниже 1,5 более характерного для отрасли». В МТС в то же время отмечают, что сохраняют комфортную долговую нагрузку. Из отчетности следует, что на 30 июня долгосрочные обязательства составили 509 млрд руб.

МТС агрессивно распределяет капитал среди акционеров через дивиденды и выкуп акций, отмечает аналитик.

«В результате последние два года собственный капитал по МСФО уходит в отрицательную зону (но компания в теории может продолжать выплаты, пока он положительный по РСБУ). Вместе с тем распределение капитала негативно влияет на инвестпрограмму, CAPEX за полугодие не только не покрывает амортизацию (37,4 млрд против 58), но и номинально ниже, чем у ключевых конкурентов, притом что их сети несколько уступают по плотности»,— говорит Тимур Нигматуллин.

Тарифам могут разрешить расти выше заветного уровня

Нечто подобное в прошлом десятилетии наблюдалось у VEON, что в конечном итоге стало триггером сокращения доли рынка, напоминает аналитик. «Вымпелком» долгое время сохранял CAPEX по отношению к выручке уровне 15% (см. «Ъ» от 27 декабря 2017 года). Но в 2019 году после смены руководства «Вымпелком» ускорил процесс инвестирования в сеть. Сейчас инвестиции операторов в сеть ограничены в том числе из-за дефицита оборудования, напоминает собеседник «Ъ» на телеком-рынке: «Все основные вложения были сделаны в первой половине 2022 года, пока на рынке еще было зарубежное оборудование».

У МТС капитальные затраты за полугодие год к году снизились на 7%, до 37,4 млрд руб.

«Это связано с массовыми закупками оборудования в первом полугодии 2022 года»,— отмечается в отчетности. В МТС в то же время уверяют, что по итогам года сохранят показатель капитальных затрат на уровне предыдущих лет, инвестиции будут направлены на развитие сети и растущие направления экосистемы. У «МегаФона» CAPEX за первое полугодие вырос на 99,1%, до 71 млрд руб., однако отмечается, что компания заложила в показатель затраты на приобретение товарного знака Yota в конце 2022 года за 27 млрд руб. У «Вымпелкома» CAPEX за полугодие год к году снизился на 17,7% до 23,4 млрд руб. Tele2 не раскрывает показатели.

Юлия Тишина

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