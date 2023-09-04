5G пишем, 6 в уме

Производители телекоммуникационного оборудования увеличивают вложения в разработку новых продуктов, следует из обновленной «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи» до 2030 года. Расходы компаний превысят 46 млрд руб., в то время как в исходной версии говорилось о 31,4 млрд руб. Бюджетное финансирование снизится на 1 млрд руб. Перераспределение связано с исходной недооценкой проектов, удорожанием компонентной базы и дефицитом бюджета, считают эксперты. Они подчеркивают, что даже увеличенные вложения компаний несопоставимы с объемом средств, которые тратят на разработку и организацию производства оборудования международные компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обновленной версией «дорожной карты» «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 года. Исходный документ утвержден в конце прошлого года правкомиссией по цифровому развитию (см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года). В новой версии уточнены параметры и исполнители по разработке и исследованиям в части создания отечественного оборудования 5G и 6G.

По документу изменилась структура финансирования мероприятий: затраты из федерального бюджета незначительно снизились с 52,6 млрд до 51,7 млрд руб., а внебюджетные выросли с 31,4 млрд до 46 млрд руб. В «дорожной карте» отмечается, что «значения показателей могут быть уточнены по итогам подписания форвардных контрактов (обязательств по заказам), потребностей операторов связи в каждом отдельном году, а также исходя из изменения стоимости компонентов».

В числе исполнителей со стороны бизнеса названы «Ростех», «Ростелеком», «КНС Групп» (производитель вычислительной техники и электроники, бренд Yadro, входит в «ИКС Холдинг»), «Булат» (принадлежит «Ростелекому» и «Ростеху»), «Иртея» (подконтрольна МТС), ООО «Новые телеком решения» (НТР; 33,9% у «НТР-Инвест», 26,01% у Алексея Босика, 25% у Александра Юрьева, 15% у Михаила Голубева) и НТЦ «Протей» (принадлежит пяти физлицам).

Сам документ исходно разрабатывался «Ростехом», «Ростелекомом» и «ИКС Холдингом» во исполнение поручения первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова о доработке «дорожной карты» «Мобильные сети связи пятого поколения», утвержденной в 2020 году. Бюджетные средства выделяются правительством. В этом году субсидии на реализацию проектов уже получила Yadro (см. “Ъ” от 8 августа). В Минцифры “Ъ” сообщили, что правительство «ориентируется в том числе на потребности компаний в допфинансировании для достижения ими показателей, заложенных в "дорожной карте"».

В «Ростехе» отметили, что «"дорожная карта" — гибкий инструмент»: «При актуализации финансирования мы готовы оперативно учитывать изменения. Другие комментарии сейчас преждевременны». В МТС и Yadro отказались от комментариев, в НТЦ «Протей», «Ростелекоме» и НТР не ответили на запросы.

Увеличение инвестиций компаний связано с ошибочной оценкой ранее, считает редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин: «Затраты на разработку выросли, часть компонентной базы оказалось достать сложнее, чем предполагалось, был расширен список задач для НИОКР». Но, по словам господина Слукина, даже увеличенные расходы компаний несопоставимы с затратами ведущих международных производителей базовых станций (БС). Помимо этого в РФ «отсутствует контроль со стороны государства за вложенными бюджетными средствами, что увеличивает как собственные инвестиции, так и время разработки», подчеркивает эксперт.

Снижение госфинансирования связано с общим дефицитом бюджета, считает собеседник “Ъ” среди разработчиков: «Высока вероятность, что к 2030 году финансирование массового производства БС полностью перейдет на частные средства, а бюджетные пойдут только на более рискованные разработки, например 6G». Компаниям будет сложно окупить вложения, но отказаться от проектов они не смогут из-за форвардных контрактов, отмечает он: «Единственный, кто, возможно, сумеет быстрее отбить вложения,— это "Ростех", он может начать покрывать своими БС новые территории». Так, недавно (см. “Ъ” от 9 августа) стало известно, что ГК планирует поставлять БС в Крым.

Татьяна Исакова, Тимофей Корнев, Юлия Тишина