Под связью разжижается база

В 2022 году операторы более чем на 60% сократили объемы установки новых базовых станций, подсчитали аналитики. В первую очередь сказался дефицит зарубежного оборудования Nokia, Ericsson и Huawei: складские запасы шли в основном на ремонт действующих сетей, новые почти не разворачивались. Для сохранения качества сервиса компании начали активнее использовать рефарминг частот и повышать эффективность управления сетью. В результате скорость передачи снизилась незначительно, но эксперты считают, что сохранить показатели удалось благодаря сокращению объемов трафика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В аналитическом агентстве Telecom Daily подсчитали, что отечественные операторы связи в 2022 году установили на 60% меньше базовых станций, чем в 2021-м. В 2021 году, по данным того же Telecom Daily, было установлено около 82 тыс. станций. Заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов подтвердил сокращение установки новых базовых станций в 2022 году. По его предварительной оценке, в 2022 году было запущено в эксплуатацию около 25–30 тыс. станций. В 2023 году, полагает эксперт, это число снизится до 10–15 тыс. Аналитик MForum Analytics Алексей Бойко полагает, что количество новых базовых станций упало более чем на 50%.

До ухода из России ведущих вендоров оборудования в лице Nokia, Ericsson и Huawei из-за начала военных действий на Украине российские операторы запаслись оборудованием, но используют его только для замены вышедших из строя базовых станций, утверждает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков: «Сокращение нового строительства сетей в 2022 году затронуло в первую очередь отдаленные регионы». По словам Алексея Бойко, оборудование ушедших вендоров по-прежнему занимает более 90% парка установленных базовых станций в РФ.

Крупнейшие операторы связи не стали комментировать оценки сокращения числа введенных в эксплуатацию базовых станций. В Tele2 “Ъ” лишь заявили, что имеют достаточные запасы оборудования для «сохранения и улучшения» качества услуг.

В «МегаФоне» добавили, что кроме строительства базовых станций у операторов «есть и другие инструменты развития сети», в частности рефарминг частот, а также точечное улучшение технических характеристик за счет эффективного управления. В «Вымпелкоме» и МТС отказались от комментариев.

Господин Кусков, ссылаясь на данные сервиса «МегаБитус», рассказал, что в 2022 году скорость передачи в мобильных сетях данных упала в целом с 24 мб/с до 22 мб/с: «К концу 2023-го или в начале 2024 года скорость может сократиться еще на 3–4 мб/с, если не будет увеличено число размещаемых базовых станций»,— считает эксперт. Средняя скорость «незначительно упала» и в этом году падение может продолжиться, соглашается господин Бойко.

В сетях российских операторов еще со времен пандемии накоплен существенный запас прочности, есть пока резерв оборудования на складах, а прирост абонентского трафика не так велик, как пять лет назад, возражает господин Сиволобов.

Снижение роста трафика подтверждает и Денис Кусков. По его данным, в 2022 году трафик увеличился на 30%, тогда как в период пандемии 2020 года рост составлял 80%: «Если бы такой показатель был сейчас, скорость передачи данных упала бы сильнее. Но из-за сокращения объемов трафика прочности сетей пока хватает, что дает время для перехода на российское оборудование».

В Минцифры заверили, что вводят меры поддержки производителей и операторов связи, чтобы закрыть потребность в необходимом количестве базовых станций: «Работаем с операторами связи, чтобы не допустить ухудшения связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование».

На заседании госкомиссии по радиочастотам в декабре 2022 года российских операторов связи обязали с 2025 года использовать для строительства сетей только оборудование, включенное в реестр отечественного. В конце года российские операторы также начали заключать форвардные контракты с российскими вендорами, в числе которых Yadro, «Булат» и другие (см. “Ъ” от 5 октября 2022 года). Поставки должны начаться в 2023 году, оснащать оборудованием планируется в первую очередь отдаленные и малонаселенные регионы.

Тимофей Корнев