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Коммерсантъ FM
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Следующая станция — индийская

Мобильные операторы тестируют оборудование новых производителей

Отечественные мобильные операторы рассматривают возможность использования на своих сетях оборудования индийских, израильских, турецких производителей. Эта техника в целом соответствует необходимым требованиям, но есть ограничение по совместимости с действующими в России сетями, отмечают операторы. Они утверждают, что иностранные производители готовы инвестировать в доработку необходимых продуктов. Но эксперты отмечают, что поставщики второго эшелона в любом случае постараются не афишировать сотрудничество с российскими компаниями и могут столкнуться с проблемами при поставке комплексных решений.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российские операторы связи начали тестировать базовые станции производителей из Индии, Китая (за пределами основных поставщиков в лице ZTE и Huawei) и Израиля, рассказал “Ъ” заместитель руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов: «Такая продукция остается запасным вариантом для операторов и мотивирует российских производителей разрабатывать и выпускать достойные решения».

Данные о том, что российские компании ввозят в Россию новые зарубежные базовые станции, “Ъ” обнаружил и в едином реестре сертификатов соответствия. Например, ООО ОТК зарегистрировало в середине 2022 и начале 2023 года сертификат на поставки БС от таких вендоров, как JRC (Япония), HTC Corporation (Тайвань), Telrad (Израиль).

В «МегаФоне» подтвердили, что сейчас тестируют решения из разных стран «на предмет возможностей оборудования». «Мы изучили телекоммуникационное оборудование от поставщиков из Индии, Китая и Турции и протестировали некоторые образцы»,— говорят в Tele2. Там добавили, что «в целом ряд линеек соответствует технологическим требованиям сети». Предстоит решить вопрос совместимости с действующим оборудованием, но «зарубежные вендоры выражают готовность работать с Россией и инвестировать в создание нужных продуктов», утверждают в Tele2. В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев.

В 2022 году из-за начала военных действий на Украине ведущие производители телекоммуникационного оборудования Nokia, Ericsson и Huawei прекратили официальные поставки на российский рынок своих базовых станций, но поддержку действующего оборудования сохранили. Из-за отсутствия стабильных поставок российские операторы по итогам 2022 года все же сократили объемы установок новых станций более чем на 60% год к году (см. “Ъ” от 6 февраля).

Чиновники заверяют, что дефицита телекоммуникационного оборудования в стране сейчас нет. «Мобильные операторы обеспечены на несколько лет запасами на складах»,— говорил 19 января ТАСС вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Однако нет в России и отечественных базовых станций. Разработкой оборудования занимается ГК «Ядро»: компания выступает одним из исполнителей правительственной дорожной карты по развитию мобильных сетей связи и уже заключила форвардные контракты с «МегаФоном», «Вымпелкомом» и «Ростелекомом». Серийное производство должно начаться в 2025 году (см. “Ъ” от 17 ноября 2022 года).

Главный недостаток оборудования производителей так называемого второго эшелона из Китая, Индии, Израиля и других стран — необходимость его доработки, поясняет Александр Сиволобов: «Проблемы возникают с поддержкой и обучением специалистов, с надежностью и стабильностью работы, с адаптацией к российским условиям эксплуатации».

Также эксперт подчеркивает, что внедрение такого оборудования на отечественных сетях приведет к ощутимому росту расходов операторов: «Все недостатки придется компенсировать избыточным дублированием, частой заменой, что неминуемо скажется на стоимости услуг».

Ряд зарубежных вендоров телекоммуникационного оборудования второго эшелона может быть заинтересован в поставках решений в РФ, чтобы занять нишу, которую освобождают лидеры рынка, отмечает аналитик MForum Analytics Алексей Бойко, но «в текущей ситуации они вряд ли захотят афишировать сотрудничество с российскими заказчиками».

Господин Бойко также предупреждает: у вендоров из Индии или Израиля нет обширного опыта в разработке комплексных решений сотовой связи и поддержке зарубежных мобильных операторов. Поэтому эксперт сомневается, что их продукция может стать полноценной заменой ушедшим ведущим производителям, чье оборудование занимает более 90% парка установленных в РФ базовых станций.

Вадим Красников, Тимофей Корнев, Юлия Тишина

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