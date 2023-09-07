На Кубани выявили уже третий очаг африканской чумы свиней

В Крыловском районе выявили уже третий очаг африканской чумы свиней в Краснодарском крае. Как сообщает оперштаб региона, больных животных нашли на территории свинотоварной фермы ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

3 сентября на Кубани была зафиксирована первая в 2023 году вспышка опасного заболевания свиней. Ее обнаружили на свинотоварных фермах «Импульс» в Кущевском районе. Из-за заболевания там ввели карантин. В зону наблюдения включили территорию радиусом 10 км, в которую вошли 22 населенных пункта.

Через два дня АЧС нашли в бригаде 5 ЗАО «Победа» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района. Угрожаемой зоной считается территория в радиусе 5 км от очага заболевания, а зоной наблюдения — в радиусе 10 км.

Для предотвращения распространения инфекции на фермах «Импульса» уничтожат 10,5 тыс. голов скота, в Брюховецком районе — 860 свиней. При этом в магазине Тимашевска уже обнаружили зараженные АЧС субпродукты.

Подробнее в материале «Ъ-Кубань» — «От чумы не зареклись»

Татьяна Ручкина

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