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На предприятии агрокомплекса Ткачева нашли африканскую чуму свиней

На территории предприятия ЗАО «Победа» фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» обнаружили вспышку африканской чумы свиней (АЧС). Сведения об этом содержатся в постановлении губернатора Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На территории организации в Брюховецком районе ввели карантин. Эпизоотическим очагом определена территория СТФ бригады 5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» в станице Новоджерелиевской.

В угрожаемую зону входят участки в радиусе 5 км от очага заболевания. В зону наблюдения входят хутора Поды, Гарбузовая Балка, Рогачи, Челюскинец и село Бейсугское. Введены соответствующие ограничительные меры на оборот свиней, животной продукции и кормов.

Поголовье свиней изымут из зоны эпидемии и с угрожаемых территорий. Посещение эпизоотического очага посторонними находится под запретом, как и убой свиней, заготовка кормов и все виды охоты. Ограничительные меры ввели на 180 дней.

Ранее АЧС выявили на территории предприятия «Импульс» в Кущевском районе. Там на убой отправят 10,5 тыс. животных.

Анастасия Донскова

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