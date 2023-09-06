В Тимашевске в розничном магазине нашли субпродукты с африканской чумой свиней

В одном из розничных магазинов Тимашевска в субпродуктах обнаружили генетический материал вируса африканской чумы свиней. Как сообщает департамент ветеринарии Краснодарского края, магазин закрыли.

По решению владельца точки, субпродукты с вирусом и вся находившаяся с ними в контакте продукция была уничтожена. В магазине провели комплекс мер по дезинфекции.

4 сентября очаг африканской чумы свиней (АЧС) был выявлен на свиноводческом предприятии «Импульс» в хуторе Большая Лопатина Кущевского района. Днем позже вирус обнаружили на фермах бригады 5 АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева станицы Новоджерелиевской Брюховецкого района.

В местах вспышки африканской чумы свиней выставили круглосуточные охранно-карантинные и контрольно-пропускные посты. Специалисты проверяют дворы.

Татьяна Ручкина

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