От чумы не зареклись

В Кущевском и Брюховецком районах Краснодарского края на двух предприятиях выявили очаги заболевания африканской чумой свиней. Там уничтожат свыше 11 тыс. голов скота. При этом в магазине Тимашевска уже обнаружили зараженные АЧС субпродукты. Эксперты считают, что в результате распространения заболевания свиноводы понесут миллионные убытки, на мясном рынке может сократиться предложение и, как следствие, вырасти цены.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, эпидемия АЧС на Кубани маловероятна

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ По мнению экспертов, эпидемия АЧС на Кубани маловероятна

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В одном из розничных магазинов Тимашевска в субпродуктах обнаружили генетический материал вируса африканской чумы свиней. Об этом 6 сентября сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале со ссылкой на департамент ветеринарии региона. Как пояснили “Ъ-Кубань” в департаменте ветеринарии, зараженную свиную продукцию, а также товары, находившиеся с ними в контакте, по решению владельца утилизировали. В общей сложности уничтожили около 25 кг продуктов. В торговой точке провели дезинфекцию. В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора добавили, что отбор проб продолжается и в других точках реализации.

Информация о первой в 2023 году вспышке АЧС на Кубани появилась 3 сентября. Из-за заболевания карантин ввели на территории предприятия «Импульс» в Кущевском районе. Соответствующее постановление главы Кубани опубликовали на портале администрации Краснодарского края.

В документе говорится, что угрожаемой зоной определили территорию радиусом 7 км от границ эпизоотического очага в пределах Кущевского района, включая девять хуторов и два поселка. В зону наблюдения включили территорию радиусом 10 км, в которую вошли еще 22 населенных пункта, в том числе станица Кущевская.

Во вторник, 5 сентября, АЧС нашли в Брюховецком районе. Карантин ввели на предприятии в станице Новоджерелиевской, о чем также сообщается в постановлении губернатора Краснодарского края, опубликованном на официальном сайте краевой администрации.

Эпизоотическим очагом определена территория СТФ бригады 5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». Угрожаемой зоной определили территорию в радиусе 5 км от очага заболевания, а зоной наблюдения — в радиусе 10 км.

Как рассказали “Ъ-Кубань” в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, для предотвращения распространения инфекции на кущевском предприятии уничтожат 10,5 тыс. голов скота, а в Брюховецком районе — 860 свиней.

«Африканская чума свиней — особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности зараженных животных. Вакцины против АЧС не существует. Вирус африканской чумы свиней чрезвычайно устойчив во внешней среде и сохраняется в почве до 112 дней, сыром мясе до 188 дней, копченом мясе до 150 дней. АЧС не представляет собой опасности для человека»,— пояснили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Департамент ветеринарии Краснодарского края организовал комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага АЧС. В ведомстве рассказали, что в Кущевском районе работают шесть охранно-карантинных постов, оборудованных временными дезинфекционными барьерами. В угрожаемой зоне обследовано 696 дворов. В Брюховецком районе выставили пять круглосуточных контрольно-пропускных постов на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к границам угрожаемой зоны, а также непосредственно на выезде из очага. Специалисты проверили 1205 дворов.

«В очагах работают сотрудники ветеринарной службы и Россельхознадзора, проводится изъятие и уничтожение поголовья, дезинфекция. Кроме того, с помощью ФГИС «Меркурий» установлены получатели свинины с данных предприятий, отбираются пробы на наличие генома АЧС»,— сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Работа по обследованию территорий продолжается.

По словам доктора ветеринарных наук, профессора, завкафедрой микробиологии, эпизоотологии и вирусологии Кубанского государственного аграрного университета Александра Шевченко, на Кубани вспышки АЧС в последние годы — редкость. «У нас организованно проводятся все профилактические мероприятия. В случае выявления очага его оперативно локализуют. Вероятность эпидемии очень низкая»,— уверен ученый. Он подчеркивает: ущерб АЧС наносит колоссальный. «С 2007 по 2013 годы Краснодарский край, по самым скромным подсчетам, потерял более 34 млрд руб. Поэтому вспышка АЧС для любого региона и государства — это чрезвычайная ситуация»,— говорит Александр Шевченко.

С экспертом соглашается генеральный директор ООО «ЮИКЦ» Марина Варшавская. «В последние годы ситуация в Краснодарском крае была стабильной, и поголовье с начала 2017 года выросло почти в два раза. По официальным данным, на 1 июля 2023 года поголовье свиней в крае составляло 671 тыс. голов. Среднегодовой темп прироста за последние годы оценивался на уровне 2–5% в разные периоды. За первое полугодие текущего года прирост составил 0,75%. Нынешняя вспышка АЧС ощутимо откатит этот показатель»,— считает генеральный директор ООО «ЮИКЦ» Марина Варшавская.

Она уточняет, что 11 360 голов свиней, которых уничтожат в Брюховецком и Кущевском районах,— это 1,7% от общекраевого поголовья и сопоставимо с ежегодным приростом. Эксперт полагает, что в текущем году сельхозпроизводителям вряд ли удастся обеспечить прирост в натуральных показателях. «Сокращение производства свинины на убой только за счет утилизации составит 1,7 тыс. тонн, или 1,4% от показателя 2022 года. В стоимостном объеме уничтожение заявленного поголовья повлечет прямые убытки для предприятий на общую сумму не менее 230 млн руб. (при пересчете на среднюю стоимость свинины в живом весе)»,— утверждает госпожа Варшавская.

Эксперт считает, что, если не предпринять оперативных мер по стабилизации обстановки, распространение АЧС может принять масштабы, сопоставимые с предыдущей эпидемией, и убытки отрасли могут быть значительно выше. «А это в свою очередь приведет к сокращению предложения местного мяса на рынке и ожидаемому росту цены»,— резюмирует Марина Варшавская.

Маргарита Синкевич

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