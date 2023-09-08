От чумы не зареклись

В Кущевском и Брюховецком районах Краснодарского края на двух предприятиях выявили очаги заболевания африканской чумой свиней. Там уничтожат свыше 11 тыс. голов скота. При этом в магазине Тимашевска уже обнаружили зараженные АЧС субпродукты. Эксперты считают, что в результате распространения заболевания свиноводы понесут миллионные убытки, на мясном рынке может сократиться предложение и, как следствие, вырасти цены.
По мнению экспертов, эпидемия АЧС на Кубани маловероятна
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В одном из розничных магазинов Тимашевска в субпродуктах обнаружили генетический материал вируса африканской чумы свиней. Об этом 6 сентября сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале со ссылкой на департамент ветеринарии региона. Как пояснили “Ъ-Кубань” в департаменте ветеринарии, зараженную свиную продукцию, а также товары, находившиеся с ними в контакте, по решению владельца утилизировали. В общей сложности уничтожили около 25 кг продуктов. В торговой точке провели дезинфекцию. В Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора добавили, что отбор проб продолжается и в других точках реализации.
Информация о первой в 2023 году вспышке АЧС на Кубани появилась 3 сентября. Из-за заболевания карантин ввели на территории предприятия «Импульс» в Кущевском районе. Соответствующее постановление главы Кубани опубликовали на портале администрации Краснодарского края.
В документе говорится, что угрожаемой зоной определили территорию радиусом 7 км от границ эпизоотического очага в пределах Кущевского района, включая девять хуторов и два поселка. В зону наблюдения включили территорию радиусом 10 км, в которую вошли еще 22 населенных пункта, в том числе станица Кущевская.
Во вторник, 5 сентября, АЧС нашли в Брюховецком районе. Карантин ввели на предприятии в станице Новоджерелиевской, о чем также сообщается в постановлении губернатора Краснодарского края, опубликованном на официальном сайте краевой администрации.
Эпизоотическим очагом определена территория СТФ бригады 5 в границах плана землепользования ЗАО «Победа» АО фирмы «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева». Угрожаемой зоной определили территорию в радиусе 5 км от очага заболевания, а зоной наблюдения — в радиусе 10 км.
Как рассказали “Ъ-Кубань” в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, для предотвращения распространения инфекции на кущевском предприятии уничтожат 10,5 тыс. голов скота, а в Брюховецком районе — 860 свиней.
«Африканская чума свиней — особо опасная высококонтагиозная вирусная болезнь домашних и диких свиней, характеризующаяся быстрым распространением, высокой степенью смертности зараженных животных. Вакцины против АЧС не существует. Вирус африканской чумы свиней чрезвычайно устойчив во внешней среде и сохраняется в почве до 112 дней, сыром мясе до 188 дней, копченом мясе до 150 дней. АЧС не представляет собой опасности для человека»,— пояснили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Департамент ветеринарии Краснодарского края организовал комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага АЧС. В ведомстве рассказали, что в Кущевском районе работают шесть охранно-карантинных постов, оборудованных временными дезинфекционными барьерами. В угрожаемой зоне обследовано 696 дворов. В Брюховецком районе выставили пять круглосуточных контрольно-пропускных постов на дорогах, ведущих из эпизоотического очага к границам угрожаемой зоны, а также непосредственно на выезде из очага. Специалисты проверили 1205 дворов.
«В очагах работают сотрудники ветеринарной службы и Россельхознадзора, проводится изъятие и уничтожение поголовья, дезинфекция. Кроме того, с помощью ФГИС «Меркурий» установлены получатели свинины с данных предприятий, отбираются пробы на наличие генома АЧС»,— сообщили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора. Работа по обследованию территорий продолжается.
По словам доктора ветеринарных наук, профессора, завкафедрой микробиологии, эпизоотологии и вирусологии Кубанского государственного аграрного университета Александра Шевченко, на Кубани вспышки АЧС в последние годы — редкость. «У нас организованно проводятся все профилактические мероприятия. В случае выявления очага его оперативно локализуют. Вероятность эпидемии очень низкая»,— уверен ученый. Он подчеркивает: ущерб АЧС наносит колоссальный. «С 2007 по 2013 годы Краснодарский край, по самым скромным подсчетам, потерял более 34 млрд руб. Поэтому вспышка АЧС для любого региона и государства — это чрезвычайная ситуация»,— говорит Александр Шевченко.
С экспертом соглашается генеральный директор ООО «ЮИКЦ» Марина Варшавская. «В последние годы ситуация в Краснодарском крае была стабильной, и поголовье с начала 2017 года выросло почти в два раза. По официальным данным, на 1 июля 2023 года поголовье свиней в крае составляло 671 тыс. голов. Среднегодовой темп прироста за последние годы оценивался на уровне 2–5% в разные периоды. За первое полугодие текущего года прирост составил 0,75%. Нынешняя вспышка АЧС ощутимо откатит этот показатель»,— считает генеральный директор ООО «ЮИКЦ» Марина Варшавская.
Она уточняет, что 11 360 голов свиней, которых уничтожат в Брюховецком и Кущевском районах,— это 1,7% от общекраевого поголовья и сопоставимо с ежегодным приростом. Эксперт полагает, что в текущем году сельхозпроизводителям вряд ли удастся обеспечить прирост в натуральных показателях. «Сокращение производства свинины на убой только за счет утилизации составит 1,7 тыс. тонн, или 1,4% от показателя 2022 года. В стоимостном объеме уничтожение заявленного поголовья повлечет прямые убытки для предприятий на общую сумму не менее 230 млн руб. (при пересчете на среднюю стоимость свинины в живом весе)»,— утверждает госпожа Варшавская.
Эксперт считает, что, если не предпринять оперативных мер по стабилизации обстановки, распространение АЧС может принять масштабы, сопоставимые с предыдущей эпидемией, и убытки отрасли могут быть значительно выше. «А это в свою очередь приведет к сокращению предложения местного мяса на рынке и ожидаемому росту цены»,— резюмирует Марина Варшавская.
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