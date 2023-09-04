На кубанской ферме уничтожат 10,5 тысячи свиней из-за вспышки африканской чумы

В Краснодарском крае на свиноводческом предприятии «Импульс», где был выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС), уничтожат 10,5 тыс. голов для предотвращения распространения заболевания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Южное межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Границы угрожаемой зоны установлены в радиусе 7 км от эпизоотического очага. В ней находятся семь населенных пунктов. В радиусе 10 км от очага установлена зона наблюдения, которая охватывает 21 населенный пункт, там ввели ограничения на оборот сельскохозяйственных животных, продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок.

Предприятие «Импульс» находится в Кущевском районе. 3 сентября там ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. В управлении Россельхознадзора отметили, что это первое в 2023 году выявление в крае очага АЧС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Импульс» зарегистрировано в 2001 году в хуторе Большая Лопатина. В 2022 году выручка предприятия составила 410 млн руб., чистая прибыль — 17,2 млн руб.

Татьяна Ручкина

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