CNN: Маск отключил Starlink рядом с Крымом из-за боязни ядерного удара России

Американский бизнесмен Илон Маск тайно поручил сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем Крыма в 2022 году, чтобы сорвать атаки украинских военных на российский военно-морской флот. Господин Маск опасался, что в случае успешной атаки Россия может применить ядерное оружие. Об этом сообщил CNN со ссылкой на биографию бизнесмена «Илон Маск» авторства Уолтера Айзексона, продажи которой начнутся 12 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters Илон Маск

Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters

Как сказано в книге, когда украинские подводные дроны приблизились к флоту России, они «потеряли связь и выбросились на берег, не нанеся никакого вреда».

Илон Маск обсуждал отключение Starlink с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и послом России в США. Заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров также писал господину Маск и «умолял его восстановить связь для подводных дронов».

Илон Маск начал опасаться, что Россия может ударить ядерным оружием в ответ на успешную атаку по Крыму, после разговоров с высокопоставленными российскими чиновниками. Однако в книге отмечается, что опасения господина Маска по поводу «мини-Перл-Харбора» не оправдались.

«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами»,— сказал Илон Маск в интервью Уолтеру Айзексону для книги.

После ввода российских войск на Украину SpaceX предоставила Украине не менее 24 тыс. станций Starlink. В декабре 2022 года Киев сообщал, что должен получить еще 10 тыс. В феврале этого года SpaceX ограничила военным Украины доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. В июне Пентагон сообщил о планах поставить Украине терминалы Starlink.

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