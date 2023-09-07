CNN: Маск отключил Starlink рядом с Крымом из-за боязни ядерного удара России

Американский бизнесмен Илон Маск тайно поручил сотрудникам отключить спутники Starlink рядом с побережьем Крыма в 2022 году, чтобы сорвать атаки украинских военных на российский военно-морской флот. Господин Маск опасался, что в случае успешной атаки Россия может применить ядерное оружие. Об этом сообщил CNN со ссылкой на биографию бизнесмена «Илон Маск» авторства Уолтера Айзексона, продажи которой начнутся 12 сентября.
Илон Маск
Фото: Gonzalo Fuentes/File Photo, Reuters
Как сказано в книге, когда украинские подводные дроны приблизились к флоту России, они «потеряли связь и выбросились на берег, не нанеся никакого вреда».
Илон Маск обсуждал отключение Starlink с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли и послом России в США. Заместитель премьер-министра Украины Михаил Федоров также писал господину Маск и «умолял его восстановить связь для подводных дронов».
Илон Маск начал опасаться, что Россия может ударить ядерным оружием в ответ на успешную атаку по Крыму, после разговоров с высокопоставленными российскими чиновниками. Однако в книге отмечается, что опасения господина Маска по поводу «мини-Перл-Харбора» не оправдались.
«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе и делать добрые мирные дела, а не наносить удары дронами»,— сказал Илон Маск в интервью Уолтеру Айзексону для книги.
После ввода российских войск на Украину SpaceX предоставила Украине не менее 24 тыс. станций Starlink. В декабре 2022 года Киев сообщал, что должен получить еще 10 тыс. В феврале этого года SpaceX ограничила военным Украины доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. В июне Пентагон сообщил о планах поставить Украине терминалы Starlink.
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