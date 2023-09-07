Что происходит после ввода войск России на Украину. День 561-й

В Ростове-на-Дону, Брянской и Московской областях сбиты несколько беспилотников. Главред интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев приговорен к 5,5 года колонии по статье о фейках про ВС РФ. США выделят Украине помощь на сумму $1 млрд. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:07. Поселка Задорожный в Белгородской области попал под обстрел, рассказал губернатор Гладков. По его словам, повреждена линия электропередачи, без света остаются пять населенных пунктов.

8:53. В Брянске из-за падения беспилотника пострадало остекление железнодорожного вокзала и привокзальная площадь — губернатор Богомаз.

8:51. Чехия разрешила спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в соревнованиях на территории страны, если «формально они не представляют свои государства» и входят в состав зарубежных клубов — правительство.

8:51. The New York Times: США намерены в ближайшее время передать Украине новую партию кассетных боеприпасов, запросы Киева могут расти.

8:50. Глава администрации Батайска (Ростовская область) Роман Волошин заявил, что находится на месте повреждения нежилого дома, пострадавших нет.

8:48. Росавиация: наряду с Домодедово частичные ограничения на полеты вводили аэропорты Жуковский и Внуково, сейчас они работают штатно.

8:43. При падении беспилотника в подмосковных Раменках выбило окна в пяти квартирах, сообщил глава городского округа Николай Ханин.

8:41. Bloomberg: страны G20 договорились о единых формулировках относительно российской спецоперации на территории Украины, так как Китай смягчил свою позицию.

8:40. Над Брянской областью сбит третий беспилотник — губернатор Богомаз.

8:37. Решением ростовской городской КЧС на месте падения беспилотника в границах домов 39, 41 и 42 по ул. Пушкинская с 9:00 будет введен режим ЧС — губернатор Голубев.

8:35. Ночью с 02:33 до 04:15 в аэропорту Домодедово вводились ограничения на прием и вылет самолетов в целях безопасности — «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

8:34. По данным Politico, большинство стран Евросоюза выступили против продления запрета на импорт украинского зерна после 15 сентября.

8:33. Жителям поврежденных в результате атаки БПЛА домов в Ростове-на-Дону при необходимости предложат жилье в маневренном фонде — мэр Алексей Логвиненко. Губернатор Голубев уточнил, что власти переселят 99 человек.

8:25. Главред интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев приговорен к 5,5 года колонии по статье о фейках про ВС РФ. Его обвинили в распространении ложных сведений о погибших во время спецоперации сотрудниках Росгвардии.

8:23. Губернатор Ростовской области Голубев: после удара БПЛА власти устанавливают причины повреждения гостевого нежилого дома в центре Батайска (находится в 10 км от Ростова-на-Дону).

8:18. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев объявил о выделении нового пакета помощи Украине на сумму $1 млрд, из которой $655 млн пойдут на военные цели.

8:16. Еще два БПЛА сбиты в Брянской области, один — в Раменском городском округе Москвы.

8:15. В Ростове-на-Дону были сбиты два беспилотника, сообщил губернатор Голубев, есть пострадавший.