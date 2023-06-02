Пентагон закупит для Украины терминалы спутниковой связи Starlink

Американская компания SpaceX заключила с Пентагоном контракт на предоставление услуг спутниковой связи Украине и поставит ей терминалы Starlink, сообщило Bloomberg со ссылкой на заявление ведомства. Cумма сделки и количество терминалов не приводятся.

«Спутниковая связь представляет собой жизненно важный уровень в общей сети связи Украины, и ведомство заключает контракты со Starlink на предоставление услуг такого типа»,— сказано в пресс-релизе Пентагона. Там уточнили, что не могут раскрыть детали по соображениям безопасности.

С момента начала российской военной операции SpaceX предоставила Украине не менее 24 тыс. станций Starlink. В декабре 2022 года Киев сообщал, что получит еще 10 тыс. терминалов. В феврале SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. The Washington Post писала, что Россия проводит испытания по ограничению работы Starlink на Украине.

Лаура Кеффер