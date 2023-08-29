В WhatsApp можно будет отправлять фотографии и видео без сжатия

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) тестирует новую функцию, благодаря которой пользователи смогут отправлять фото- и видеофайлы без сжатия. Функция доступна в бета-версии для Android, на данный момент неизвестно, когда она появится в стабильной версии и на iOS.

Возможность отправки несжатых файлов будет доступна в меню выбора документов — там появится иконка «выбрать из галереи», под которой появится надпись об оригинальном качестве фото и видео. До этого пользователи для отправки несжатых картинок должны были искать обходные пути и менять их расширения на PDF или DOC.

Ранее WhatsApp разрешил пользователям отправлять фотографии в HD-качестве. До этого стандартное разрешение для фотографий в мессенджере было 1600x1052, теперь же пользователи могут отправлять снимки в разрешении до 4096х2692. Получатели могут выбрать, загружать им фотографию в высоком или более низком качестве.

Евгений Федуненко