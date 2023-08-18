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Коммерсантъ FM
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В WhatsApp теперь можно отправлять HD-фотографии

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) разрешил пользователям отправлять фотографии в HD-качестве. Также в будущем компания собирается ввести функцию отправки HD-видео.

Ранее стандартное разрешение для фотографий в мессенджере было 1600?1052, теперь же пользователи могут отправлять снимки в разрешении до 4096х2692. Чтобы отправить снимок в HD-качестве, нужно при отправке сообщения нажать на иконку HD в верхней части экрана. Фото в высоком качестве в чате получат пометку HD в левом нижнем углу рисунка. Пользователи смогут выбрать, загружать им фотографию в высоком или более низком качестве.

По умолчанию отправка сообщений будет вестись в стандартном качестве. Функция станет доступна всем пользователям в течение ближайших недель, после чего компания сосредоточится на разработке HD-видео. Ранее WhatsApp начал тестировать генерацию стикеров от ИИ, а также голосовые чаты до 32 участников.

Евгений Федуненко

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