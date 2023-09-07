Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кремль пригрозил США судом за передачу российских активов Украине

Песков назвал незаконной идею изъятия в США имущества граждан России

В Кремле «абсолютно негативно» восприняли идею госсекретаря США Энтони Блинкена направить изъятые российские активы Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь, вероятно, идет о $5,4 млн, которые были конфискованы у Константина Малофеева.

«Это так или иначе приведет к судебным разбирательствам. Ни один случай незаконного удержания не оставят без внимания. Каждый случай, конечно, персонален, и надо разбираться в деталях. Но это станет последствием достаточно серьезных разбирательств. Просто так это оставлено не будет. Вы знаете, что в некоторых случаях судебные разбирательства уже ведутся. Некоторые наши предприниматели достигли успеха в разных странах»,— сказал он в ответ на вопрос «Ъ FM» в ходе пресс-колла.

«Это противоречит всему вообще, что можно представить с точки зрения права»,— сказал господин Песков.

Господин Блинкен во время визита в Киев заявил, что Украина впервые получит конфискованные в США активы российских бизнесменов. Госдепартамент уточнил, что речь идет о $5,4 млн, которые пойдут на «реинтеграцию и реабилитацию ветеранов». США не уточняли, у кого были конфискованы активы, но пока известно только об одном таком прецеденте: суд в США изъял $5,4 млн у российского бизнесмена Константина Малофеева в пользу Украины. О передаче этих средств Киеву американские власти заявляли как минимум с февраля.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Конфискация активов получила прецедент».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...