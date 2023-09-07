Кремль пригрозил США судом за передачу российских активов Украине

В Кремле «абсолютно негативно» восприняли идею госсекретаря США Энтони Блинкена направить изъятые российские активы Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Речь, вероятно, идет о $5,4 млн, которые были конфискованы у Константина Малофеева.

«Это так или иначе приведет к судебным разбирательствам. Ни один случай незаконного удержания не оставят без внимания. Каждый случай, конечно, персонален, и надо разбираться в деталях. Но это станет последствием достаточно серьезных разбирательств. Просто так это оставлено не будет. Вы знаете, что в некоторых случаях судебные разбирательства уже ведутся. Некоторые наши предприниматели достигли успеха в разных странах»,— сказал он в ответ на вопрос «Ъ FM» в ходе пресс-колла.

«Это противоречит всему вообще, что можно представить с точки зрения права»,— сказал господин Песков.

Господин Блинкен во время визита в Киев заявил, что Украина впервые получит конфискованные в США активы российских бизнесменов. Госдепартамент уточнил, что речь идет о $5,4 млн, которые пойдут на «реинтеграцию и реабилитацию ветеранов». США не уточняли, у кого были конфискованы активы, но пока известно только об одном таком прецеденте: суд в США изъял $5,4 млн у российского бизнесмена Константина Малофеева в пользу Украины. О передаче этих средств Киеву американские власти заявляли как минимум с февраля.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ FM» «Конфискация активов получила прецедент».