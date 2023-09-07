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Коммерсантъ FM
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Индийский виски претендует на потребителя

Будет ли востребованным в России напиток от Radico Khaitan

Россиянам предложат еще больше виски из Индии. «Алкогольная Сибирская Группа», известная брендами водки «Пять озер» и «Хаски» стала дистрибутором индийской компании Radico Khaitan. Она производит крепкий алкоголь. По данным рейтинга Drinks International, компания входит в топ-10 мировых производителей по объемам продаж. На российский рынок попадут два вида виски — купажированный, стоимостью 2,2 тыс. руб. за бутылку, и односолодовый, его цена стартует от 6,5 тыс. руб. Будут ли они востребованы у россиян? Выясняла Дарья Фоменко.

После начала боевых действий России на Украине рынок виски потерял, пожалуй, самых крупных международных игроков. Год назад найти в рознице привычные наименования удавалось не всем. А импортеры постепенно стали обращать внимание на производителей, которые прежде не добирались до российского ритейла. В число таких теперь, вероятно, войдет и Radico Khaitan. Правда, ценителям виски больших надежд на продукцию из Индии возлагать не стоит, отмечает гендиректор компании Ast Леонид Рафаилов:

«По британскому стандарту этот продукт нельзя называть виски, он не выдерживается. С точки зрения искушенного потребителя, который пробовал шотландский виски или продукт из других более продвинутых в производстве регионах, индийский напиток, конечно, оставляет желать лучшего.

Как Индия подлила джина

Как Индия подлила джина

Конкуренцию он может составить только российским производителям, но уверен, что российские производители виски не уступят ему по качеству и точно будут дешевле по цене, поэтому достаточно туманная, с моей точки зрения, перспектива получения больших объемов продажи индийского виски».

Radico Khaitan, по оценкам экспертов, производит около 60% мирового объема виски. Но на рынке России бренды компании прежде замечены не были. Сам же производитель за два года намерен поставить в страну не менее 1 млн бутылок. Но чтобы их продать, ему или поставщику придется либо предлагать конкурентные цены, либо делать значительные инвестиции в рекламу, считает исполнительный директор Fortwine Александр Липилин. Впрочем, первые успехи вряд ли будут заметны в ближайшие годы, считает он:

«Рынок виски — это рынок брендов. И работа по их продвижению длится десятилетиями, если не столетиями, когда мы говорим, например, про Шотландию и других ведущих производителей. Для российского производителя индийские бренды, которые придут, — абсолютный noname. И если цена устраивает потребителя, она лучше, чем у аналогов, то этот продукт будут покупать. И цена там — не самое большое преимущество. Это означает, что производителю придется проделать очень большую работу по продвижению этого виски. Если и будет успех, то он будет где-то в горизонте трех-пяти лет».

Как изменится стоимость и ассортимент алкогольных напитков

Как изменится стоимость и ассортимент алкогольных напитков

По оценкам WineRetail, в 2022 году импорт виски в Россию сократился вдвое. Минпромторг включил алкоголь в список параллельного импорта около года назад. С тех пор бизнес успел закупить привычные для потребителя бренды из той же Шотландии. И выход на рынок индийских игроков, вероятно, оказался не столь своевременным, рассуждает руководитель центра WineRetail Александр Ставцев:

«Индийский виски — достаточно интересная, но пока нишевая позиция. Тем более что нехватки определенных категорий виски, как это было в последнем квартале 2022 года, сейчас на рынке не наблюдается. По механизму параллельного импорта с начала 2023 года ввезено достаточно большое количество виски тех компаний, которые с российского рынка ушли, в первую очередь это шотландский виски, который занимает самую большую долю рынка. Индийскому напитку придется конкурировать с известными брендами скотча».

В прошлом году производством виски увлеклись и российские компании. Якобы ираландский начали изготавливать, например, в Санкт-Петербурге. Согласно исследованиям, алкоголь — чуть ли не последняя категория, на которой россияне были бы готовы экономить. Тем более во время кризиса.

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