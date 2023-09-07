Индийский виски претендует на потребителя

Россиянам предложат еще больше виски из Индии. «Алкогольная Сибирская Группа», известная брендами водки «Пять озер» и «Хаски» стала дистрибутором индийской компании Radico Khaitan. Она производит крепкий алкоголь. По данным рейтинга Drinks International, компания входит в топ-10 мировых производителей по объемам продаж. На российский рынок попадут два вида виски — купажированный, стоимостью 2,2 тыс. руб. за бутылку, и односолодовый, его цена стартует от 6,5 тыс. руб. Будут ли они востребованы у россиян? Выясняла Дарья Фоменко.

После начала боевых действий России на Украине рынок виски потерял, пожалуй, самых крупных международных игроков. Год назад найти в рознице привычные наименования удавалось не всем. А импортеры постепенно стали обращать внимание на производителей, которые прежде не добирались до российского ритейла. В число таких теперь, вероятно, войдет и Radico Khaitan. Правда, ценителям виски больших надежд на продукцию из Индии возлагать не стоит, отмечает гендиректор компании Ast Леонид Рафаилов:

«По британскому стандарту этот продукт нельзя называть виски, он не выдерживается. С точки зрения искушенного потребителя, который пробовал шотландский виски или продукт из других более продвинутых в производстве регионах, индийский напиток, конечно, оставляет желать лучшего.

Конкуренцию он может составить только российским производителям, но уверен, что российские производители виски не уступят ему по качеству и точно будут дешевле по цене, поэтому достаточно туманная, с моей точки зрения, перспектива получения больших объемов продажи индийского виски».

Radico Khaitan, по оценкам экспертов, производит около 60% мирового объема виски. Но на рынке России бренды компании прежде замечены не были. Сам же производитель за два года намерен поставить в страну не менее 1 млн бутылок. Но чтобы их продать, ему или поставщику придется либо предлагать конкурентные цены, либо делать значительные инвестиции в рекламу, считает исполнительный директор Fortwine Александр Липилин. Впрочем, первые успехи вряд ли будут заметны в ближайшие годы, считает он:

«Рынок виски — это рынок брендов. И работа по их продвижению длится десятилетиями, если не столетиями, когда мы говорим, например, про Шотландию и других ведущих производителей. Для российского производителя индийские бренды, которые придут, — абсолютный noname. И если цена устраивает потребителя, она лучше, чем у аналогов, то этот продукт будут покупать. И цена там — не самое большое преимущество. Это означает, что производителю придется проделать очень большую работу по продвижению этого виски. Если и будет успех, то он будет где-то в горизонте трех-пяти лет».

По оценкам WineRetail, в 2022 году импорт виски в Россию сократился вдвое. Минпромторг включил алкоголь в список параллельного импорта около года назад. С тех пор бизнес успел закупить привычные для потребителя бренды из той же Шотландии. И выход на рынок индийских игроков, вероятно, оказался не столь своевременным, рассуждает руководитель центра WineRetail Александр Ставцев:

«Индийский виски — достаточно интересная, но пока нишевая позиция. Тем более что нехватки определенных категорий виски, как это было в последнем квартале 2022 года, сейчас на рынке не наблюдается. По механизму параллельного импорта с начала 2023 года ввезено достаточно большое количество виски тех компаний, которые с российского рынка ушли, в первую очередь это шотландский виски, который занимает самую большую долю рынка. Индийскому напитку придется конкурировать с известными брендами скотча».

В прошлом году производством виски увлеклись и российские компании. Якобы ираландский начали изготавливать, например, в Санкт-Петербурге. Согласно исследованиям, алкоголь — чуть ли не последняя категория, на которой россияне были бы готовы экономить. Тем более во время кризиса.

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