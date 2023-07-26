Вино приправили пошлиной

Вино в российских магазинах подорожает уже к осени, об этом “Ъ FM” рассказали игроки рынка. Во вторник правительство увеличило пошлину на ввоз вина из недружественных стран. Мера стала ответом на западные санкции. До конца года сбор будет составлять 20% вместо 12,5%, как ранее. В Минэкономразвития заявили, что отечественное производство и импорт из дружественных стран «полностью обеспечат внутренний спрос». Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Предложение о повышении пошлин на импортное вино прозвучало в июне. С инициативой выступила Ассоциация виноградарей и виноделов России. Там посчитали, что сбор должен быть на уровне минимум 50%. С этим тезисом согласны и другие представители отрасли, опрошенные “Ъ FM”.

В условиях санкций российские производители вина могли просто лишиться бизнеса, говорит директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) по России Леонид Попович: «Это возможность жить дальше. Если бы этой меры не было, мы бы имели через полгода некоторое количество банкротств российских предприятий. Это мера, которая, во-первых, сохранит российские предприятия, во-вторых, даст им возможность немножко поверить в то, что государство стоит на их стороне. А раз государство на их стороне, значит, можно сажать виноград».

В первом полугодии, по данным таможни, крупнейшим поставщиком тихих вин в Россию была Грузия. После сокращения поставок вина из Евросоюза на полках окажется больше продукции из дружественных стран, считают в Минэкономразвития. Но вряд ли она будет пользоваться такой же популярностью, полагает гендиректор и основатель компании AST Леонид Рафаилов: «Будут более конкурентные вина Нового Света. Вина из Южной Африки продолжают пользоваться большим спросом — это достаточно большой игрок, который входит в первую пятерку по объему импорта в Россию вина, так же, как и Чили, Аргентина. Они продолжат оставаться привлекательными. Но я не думаю, что они заменят для потребителя европейские вина».

После увеличения пошлин на 20% каждый литр европейского вина подорожает минимум на €1,5. Прежних цен в магазинах уже не будет, считает исполнительный директор Fortwine Александр Липилин: «Это даст рост цены примерно на 10%, может быть, даже чуть меньше. Очень сильно пугает пункт о подорожании не менее чем на €1,5 за литр. Если это пересчитывать на бутылку, то получается примерно €1,12, плюс 20 центов стоит его доставка, то есть €1,5 — округлим. Для вина стоимостью €1,5, если пошлина будет €1,12, то это почти 80% стоимости. Тогда мы увидим, что на полках импортных вин дешевле 650-700 руб. просто не будет. И так будут стоить те напитки, которые сейчас стоят в районе 400 руб.»

Цены закономерно поднимутся не только в магазинах, но и в ресторанах. Причем совсем скоро — через один-два месяца, считают эксперты. Пока в московских заведениях добавлять новую отечественную продукцию в винную карту не планируют, отмечает директор винного ресторана ONLY Антон Белогородов:

«Пошлина никак не влияет на наш ассортимент, потому что гость имеет свои определенные предпочтения, и мы должны им следовать. Доля российского вина, у нас по крайней мере, достаточно маленькая, и какое-то принципиальное и заметное ее увеличение у нас не произойдет.

Вопрос роста доли российских производителей — это вопрос соотношения цены и качества, которое они предлагают. Если они будут делать более качественный продукт по более выгодной и интересной цене, соответственно, доля их будет расти».

Как подсчитали аналитики сервиса «Контур.Маркет», за год доля российского вина в магазинах и ресторанах выросла почти до 60%. Его объем увеличился примерно на 6%. В то же время поставки из традиционных стран-импортеров — Франции, Италии и Испании — упали незначительно.

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Мария Широкова