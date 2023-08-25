Индия подлила джина

Джин из Индии потек в Россию. О первых поставках этого напитка сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского министерства промышленности и торговли. Экспорт за май-июнь достиг 130 тыс. декалитров. Агентство подчеркивает, что в прошлом году такого алкоголя на отечественном рынке не было. Насколько распространен такой напиток в России? И каковы перспективы у индийского джина? Выяснял Владимир Расулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mohamed Azakir / Reuters Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Российский рынок алкоголя после ухода многих западных производителей стал активно смотреть и на другие части света. Причем Индия в поле зрения оказалась не впервые. Южноазиатская страна, по оценкам экспертов и импортеров, производит 60% мирового объема виски. Но, как выясняется, не только это спиртное потекло в Россию. Теперь на полках можно встретить индийские бренды джина. Правда, пока это довольно нишевый продукт, и стоит он недешево — 3-4 тыс. руб. за бутылку 0,7 л, говорит руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев:

«Radico Khaitan — один из крупнейших производителей алкоголя в Индии. Есть и более мелкие с более дешевым джином, но пока это такие точечные поставки. Что касается перспектив, индийские бренды могут быть интересны барам, тем, кто увлекается коллекционированием джинов, потому что там используются гималайские травы, там свои рецептуры. То есть фанатам джина, экзотических джин-тоников, наверное, это будет интересно».

Российские производители крепкого алкоголя на фоне сокращения импорта с прошлого года начали заметно расширять ассортимент. По данным компании NielsenIQ, только за девять месяцев 2022-го на рынке появилось 20 отечественных марок джина. При этом цены на местное спиртное с ароматом можжевельника довольно демократичные. А вот индийский алкоголь еще надо доставить в Россию и заплатить за это немалую пошлину.

В итоге у такого напитка не очень много шансов занять большую долю на рынке, считает гендиректор и основатель компании-дистрибутора алкоголя AST Леонид Рафаилов: «Мы можем увидеть джин на полке от 500 руб. и выше. Средняя категория — 1 тыс. руб. Если мы учтем, что €2 за литр — только пошлина при ввозе импортного крепкого спиртного напитка, то индийский джин уйдет в категорию "1 тыс. руб.+", а там уже есть такие бренды, как Gordon’s, Beefeater, те, которые знакомы потребителю и отличаются высоким качеством».

Впрочем, потенциал у индийского джина на российском рынке есть, и он все-таки найдет своего покупателя. В этом уверен руководитель направления «Крепкий алкоголь» компании Fortwine Руслан Брагин:

«Уверен, эти поставки будут расти, и индийский джин свое место на полках займет.

Спросите любого бармена — он скажет, что почти все равно, какой джин использовать в коктейле. А процент людей в России, потребляющих джин, маленький. Может быть, с приходом индийских джинов ситуация сдвинется, и люди летом начнут пить больше коктейлей с джином».

По данным Росалкогольрегулирования, собственное производство джина в России в прошлом году тоже заметно выросло. Как сообщали в федеральной службе, отечественные предприятия выпустили почти 14 млн декалитров в категории настоек, джина и рома. Это на 42% больше, чем было в 2021-м. С одной стороны, объемы поставленного индийского спиртного с ароматом можжевельника выглядят каплей в море. А с другой — не так уж и много осталось официальных источников этого терпкого напитка.

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