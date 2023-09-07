Binance слухами полнится

Криптобиржу Binance покинули два российских топ-менеджера. Это произошло на фоне слухов о том, что площадка может полностью свернуть работу в стране. Глеб Костырев, который занимал пост директора Binance в Восточной Европе и Владимир Смеркис руководитель биржи в России, уйдут из компании сегодня, о чем они написали в соцсетях. На прошлой неделе Binance заявила изданию The Wall Street Journal, что не исключает полного прекращения работы в России. Действительно ли это может произойти? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Richard Drew / AP Фото: Richard Drew / AP

После начала боевых действий на Украине и усиления санкционного давления на российскую финансовую систему, криптобиржа Binance пыталась занимать нейтральную сторону. Серьезные ограничения для россиян площадка ввела только после вступления в силу пятого пакета санкций ЕС — в апреле, и запретила инвесторам хранить на своих счетах криптоактивы более чем на €10 тыс.

Правда, через год компания отменила эту меру, а уже в августе ввела ограничения на p2p-сделки. Теперь из России их можно проводить только в рублях. Это лишило россиян возможности отправлять деньги за рубеж, что было очень востребовано у тех, кто уехал из страны. А теперь криптобиржу покинули еще и два российских топ-менеджера. И гендиректор Консалтингово-Аналитического Союза Артем Генкин не исключает, что это признак скорого ухода компании из России. В противном случае это может дорого ей стоить, считает собеседник “Ъ FM”:

«Формально, наверное, возможность осуществлять какие-то платежные операции с российскими резидентами останется, но на выход на международные рынки будет наложен запрет. Для этой площадки российская клиентура достаточно ценная, но возможные штрафы со стороны регуляторов, прежде всего американского, могут оказаться попросту разорительными. Они, скорее, откажутся от прибыли, чем начнут идти наперекор воле Центробанков из недружественных стран».

А проблемы у Binance в США действительно серьезные. В мае американский Минюст заподозрил площадку в помощи россиянам в обходе санкций и начал свое расследование. В компании уверяли тогда, что строго следят за соблюдением ограничений. Но 22 августа журналисты The Wall Street Journal сообщили, что россияне по-прежнему совершают множество трансакций.

Причем операции проходят даже с помощью подсанкционных банков через p2p-сервис. А 30 августа СМИ выяснили, что американская комиссия по ценным бумагам направила в суд закрытое ходатайство по делу против Binance, в котором фигурирует 35 вещественных доказательств. И речь может идти об обвинениях в отмывании денег. Так что эксперты призывают уже задуматься о выводе своих активов с криптобиржи. Хотя даже после официального объявления об уходе времени будет достаточно, говорит партнер компании Digital & Analogue Partners Юрий Брисов:

«Обычно биржа присылает информацию всем держателям кошельков о том, что с какого-то числа доступ к ним будет полностью заблокирован. Как правило, средства не замораживаются, для этого нужны определенные правовые основания, поэтому биржи дают время на то, чтобы вывести все активы. Аккаунты окажутся в подвешенном режиме, скорее всего, они будут удаляться. Если где-то останутся какие-то токены, доступ к ним на время ограничат».

Однако вероятный уход Binance не означает, что россияне полностью лишаются удобного способа перевода денег за рубеж. Альтернативные криптобиржи есть, но вот гарантий, что и они не окажутся под давлением, нет, говорит аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков:

«Есть несколько площадок, подобно Binance — это и OKX, и KuCoin, и биржа Bybit. Российский рынок для многих криптобирж является одним из целевых, от 10 до 20% объема всех трансакций на этих площадках совершается из РФ. И, безусловно, риски того, что западные страны, в первую очередь США, будут продолжать давление на криптобиржи есть. Здесь, конечно, площадкам нужно будет решать, что делать: сохранять свой бизнес, или все-таки оставаться и продолжать работать».

К слову, проблемы с альтернативными площадками уже иногда возникают. Например, платформа OKX еще 29 августа запретила сделки с рублем. А биржа Bybit перестала принимать карты подсанкционных российских банков.

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