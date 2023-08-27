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Коммерсантъ FM
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Россиянам оставили только рубль

Почему криптобиржа Binance ограничила валютные операции

Крупнейшая криптобиржа ограничила для россиян валютные операции, одним способом выводить средства за границу стало меньше. Binance запретила клиентам из РФ покупать и продавать любую валюту, кроме рубля, через свой P2P-сервис, позволяющий пользователям торговать друг с другом напрямую, без посредников. На площадке можно было купить электронные монеты, затем обменять их на любые фиатные деньги, а зачислить средства на свой счет за рубежом или даже на карту подсанкционного банка.

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Ранее на это внимание обратило американское издание The Wall Street Journal и обвинило компанию в обходе ограничений против Москвы. Поэтому площадка и ужесточила правила, заметил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев:

«Сейчас это началось из-за того, что журналисты WSJ начали копать историю, что российские граждане обходят санкции, которые якобы должны затруднить вывод валюты, и они начали расследование. Первой реакцией Binance было то, что они на своей площадке просто переименовали банки, которые находятся под санкциями, например, Сбербанк и "Тинькофф" — в "зеленый" и "желтый" соответственно.

Но, видимо, этого оказалось недостаточно, и они решили, что прикроют полностью вывод валюты. Можно вводить и выводить только рубли.

Вместе с тем последствия такого решения для большой группы пользователей из России минимальны, потому что основная часть аудитории Binance — это все-таки те, кто просто заводят рубли и проводят какие-то операции именно на самой бирже.

Основные последствия испытают именно те, кто использовал площадку для обхода санкций. То есть они заводили рубли, проводили конвертацию в другую валюту и дальше уже выводили на банковские карты».

Максим Буйлов — о преждевременной панике клиентов Binance

Максим Буйлов — о преждевременной панике клиентов Binance

Впрочем, валютные ограничения касаются только тех пользователей, которые прошли специальную процедуру верификации в России. Те, кто сделал это за рубежом, сталкиваются с другими проблемами — для них рубли, наоборот, недоступны.

Не могут купить или продать российскую валюту и граждане Евросоюза. Binance установила такое правило в марте 2023-го. Тогда же площадка запретила россиянам совершать P2P-сделки в долларах и евро.

Однако россиянам доступны эти операции на других криптобиржах, отметил портфельный управляющий фонда Hardcore Capital Labs Филипп Васильев:

«Прежде всего это повлияет на россиян, которые живут постоянно за рубежом и имеют при этом какие-то денежные поступления на родине. Им придется искать какие-то альтернативы, но пока, помимо Binance, есть еще очень много других крупных бирж, таких как OKX, Bybit и Huobi, и другие площадки, которые все делают и позволяют переводить в любой валюте, включая доллары и евро.

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Абсолютно никаких препятствий вообще не должно быть, площадки максимально похожи, у пользователя даже не будет сложностей больших с интерфейсом, если он знаком с Binance и понимает, как работает P2P. То есть все будет в целом то же самое и на других площадках.

Несмотря на то, что регуляторное давление сильное, конкуренция бирж за пользователей большая, поэтому они будут биться до последнего».

Binance прежде вводила и другие ограничения для российских пользователей. С апреля 2022 года им запрещено хранить на криптокошельках больше $10 тыс. Кроме того, пополнять баланс нельзя с карт подсанкционных банков.

Однако эти меры не помогли бирже избежать претензий со стороны американских властей, с мая расследование в отношении площадки ведет Минюст США. Он подозревает платформу в содействии обходу санкций.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский

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