Россиянам оставили только рубль

Крупнейшая криптобиржа ограничила для россиян валютные операции, одним способом выводить средства за границу стало меньше. Binance запретила клиентам из РФ покупать и продавать любую валюту, кроме рубля, через свой P2P-сервис, позволяющий пользователям торговать друг с другом напрямую, без посредников. На площадке можно было купить электронные монеты, затем обменять их на любые фиатные деньги, а зачислить средства на свой счет за рубежом или даже на карту подсанкционного банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Ранее на это внимание обратило американское издание The Wall Street Journal и обвинило компанию в обходе ограничений против Москвы. Поэтому площадка и ужесточила правила, заметил старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев:

«Сейчас это началось из-за того, что журналисты WSJ начали копать историю, что российские граждане обходят санкции, которые якобы должны затруднить вывод валюты, и они начали расследование. Первой реакцией Binance было то, что они на своей площадке просто переименовали банки, которые находятся под санкциями, например, Сбербанк и "Тинькофф" — в "зеленый" и "желтый" соответственно.

Но, видимо, этого оказалось недостаточно, и они решили, что прикроют полностью вывод валюты. Можно вводить и выводить только рубли.

Вместе с тем последствия такого решения для большой группы пользователей из России минимальны, потому что основная часть аудитории Binance — это все-таки те, кто просто заводят рубли и проводят какие-то операции именно на самой бирже.

Основные последствия испытают именно те, кто использовал площадку для обхода санкций. То есть они заводили рубли, проводили конвертацию в другую валюту и дальше уже выводили на банковские карты».

Впрочем, валютные ограничения касаются только тех пользователей, которые прошли специальную процедуру верификации в России. Те, кто сделал это за рубежом, сталкиваются с другими проблемами — для них рубли, наоборот, недоступны.

Не могут купить или продать российскую валюту и граждане Евросоюза. Binance установила такое правило в марте 2023-го. Тогда же площадка запретила россиянам совершать P2P-сделки в долларах и евро.

Однако россиянам доступны эти операции на других криптобиржах, отметил портфельный управляющий фонда Hardcore Capital Labs Филипп Васильев:

«Прежде всего это повлияет на россиян, которые живут постоянно за рубежом и имеют при этом какие-то денежные поступления на родине. Им придется искать какие-то альтернативы, но пока, помимо Binance, есть еще очень много других крупных бирж, таких как OKX, Bybit и Huobi, и другие площадки, которые все делают и позволяют переводить в любой валюте, включая доллары и евро.

Абсолютно никаких препятствий вообще не должно быть, площадки максимально похожи, у пользователя даже не будет сложностей больших с интерфейсом, если он знаком с Binance и понимает, как работает P2P. То есть все будет в целом то же самое и на других площадках.

Несмотря на то, что регуляторное давление сильное, конкуренция бирж за пользователей большая, поэтому они будут биться до последнего».

Binance прежде вводила и другие ограничения для российских пользователей. С апреля 2022 года им запрещено хранить на криптокошельках больше $10 тыс. Кроме того, пополнять баланс нельзя с карт подсанкционных банков.

Однако эти меры не помогли бирже избежать претензий со стороны американских властей, с мая расследование в отношении площадки ведет Минюст США. Он подозревает платформу в содействии обходу санкций.

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Иван Хорушевский