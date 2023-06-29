FTX готовят к возрождению

Скандальную FTX могут перезапустить. Как выяснила The Wall Street Journal, руководство криптобиржи ведет переговоры на этот счет. Инвесторы должны выразить интерес к проекту до конца июня. Перезапуск предполагает в том числе ребрендинг. В ноябре площадка обанкротилась после того, как журналисты узнали, что ее владельцы используют деньги клиентов для личных нужд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marta Lavandier / AP Фото: Marta Lavandier / AP

Не помешает ли дурная репутация планам перезапуска? Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков считает, что это не единственная проблема платформы. Хотя теоретически потенциал для ребрендинга есть, отмечает собеседник “Ъ FM”:

«Сама инфраструктура FTX — основной костяк команды, количество компаний, которые были в сфере ее интересов — все это сохранилось, даже несмотря на то, что сама криптобиржа перестала существовать. Поэтому если мы рассматриваем запуск нового проекта под другим именем, то инвесторы будут вкладываться туда не с нуля. На мой взгляд, сохранены все основные инструменты для того, чтобы эта криптобиржа работала. Поэтому потенциал перезапуска, конечно, имеет место.

Против, пожалуй, два основных аргумента. FTX — это проект, который был ориентирован на североамериканский рынок. Но Комиссия по ценным бумагам выступает против площадок, которые не имеют лицензий фондовых бирж на территории США. Да и в целом сейчас нельзя назвать Соединенные Штаты интересной зоной для развития криптоуслуг. Соответственно, если FTX будет перезапущена, она, скорее всего, выйдет в офшор и будет конкурировать с такими игроками, как Binance.

Насколько это им удастся сделать, учитывая репутацию FTX, сказать довольно сложно. Кроме того, у криптоиндустрии довольно хорошая память. Я не могу быть уверенным, что подавляющее большинство заинтересованных в торговле на надежной площадке выберут ту, которая в свое время повела себя, мягко говоря, не очень красиво. Даже несмотря на то, что и руководство биржи не то, и большие изменения произошли за это время. Все-таки осадок остался».

Борьба американских регуляторов с крипторынком особенно обострилась в последние недели. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иски к двум крупнейшим игрокам — Binance и Coinbase. Их обвиняют в торговле без лицензии.

Но могущество регулятора не стоит переоценивать, считает основатель сервиса по учету и аналитике криптовалют BitOK Дмитрий Мачихин. По его словам, судьба FTX зависит от исхода дела о банкротстве. А суд вполне может встать на сторону биржи, считает собеседник “Ъ FM”:

«Борьба, которая разворачивается на арене американского регулирования криптовалют, будет продолжаться. SEC традиционно придерживается своей точки зрения, и она остается неизменной с 2017 года. Планам FTX она будет препятствовать, но, если вдруг суд решит, что это возможно, и не будет никаких препятствий, то SEC никак не сможет повлиять. Если деятельность будет под надзором, лицензирована, то биржа возродится. К этому все идет.

У нее есть клиентская база, активы. Почему нет? Кстати, площадка уже выплатила инвесторам, по-моему, $7 млрд ликвидных активов. То есть это позитивный случай, когда даже после банкротства биржа не пропадает, а даже выполняет какие-то обязательства. Если она возродится, если это будет в интересах граждан, то никто не помешает. В США любое решение SEC можно снести. Уровень состязательности высокий, как и уровень законного лобби, не говоря о том, что сотрудники SEC с радостью уходят работать в криптобиржи на зарплату в три раза выше. Учитывая все эти факторы, я делаю ставку на криптовалютный рынок».

Собеседники The Wall Street Journal считают, что успех перезапуска во многом будет зависеть от того, возместят ли ущерб бывшим клиентам. По данным газеты, некоторым инвесторам могут предложить долю в новом проекте.

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Илья Сизов