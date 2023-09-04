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Коммерсантъ FM
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Минобороны Румынии опровергло падение российских дронов на территории страны

Минобороны Румынии сообщило, что атаки российских беспилотников не представляли прямой военной угрозы для территории страны. Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что в ходе ночной атаки на одесские порты российские «Шахеды» («Герани-2») упали и взорвались на территории Румынии.

«Ответственные структуры Минобороны в режиме реального времени отслеживали ситуацию. Атаки беспилотников, проведенные Российской Федерацией, не представляли какой-либо прямой военной угрозы нашей национальной территории или территориальным водам Румынии»,— заявили в ведомстве.

В заявлении Минобороны подчеркивается, что Румыния считает атаки по территории Украины неоправданными и осуждает их. Оборонное ведомство намерено усилить контроль за воздушным и морским пространством, а также принять меры по укреплению позиций на восточной границе.

В ночь на 4 сентября воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях Украины. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о повреждении промышленных предприятий и складов в районе города-порта Измаил. Всего, по его словам, на регионом были сбиты 17 беспилотников.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева

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