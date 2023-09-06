Патриоты третьей свежести

Кандидат в мэры Москвы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) депутат Госдумы Дмитрий Гусев и председатель гражданской коалиции «Третья сила» Игорь Скурлатов подписали в среду меморандум о сотрудничестве в рамках столичной предвыборной кампании. По мнению господина Гусева, этот альянс поможет ему привлечь на свою и заодно на партийную сторону «всех патриотов и настоящих коммунистов». Господин Скурлатов же рассматривает СРЗП в качестве проводника идей «Третьей силы» в системное политическое поле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в мэры Москвы от СРЗП Дмитрий Гусев (слева) и лидер «Третьей силы» Игорь Скуратов нашли общий патриотический язык

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Кандидат в мэры Москвы от СРЗП Дмитрий Гусев (слева) и лидер «Третьей силы» Игорь Скуратов нашли общий патриотический язык

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Созданное в августе 2022 года Игорем Скурлатовым общественное движение «Третья сила» позиционируется как преемник ряда национал-патриотических организаций: «Фронта национального спасения» (ФНС), партии «Возрождение» Валерия Скурлатова и движения «Свободная Россия». Но участие лидера движения в «большой политике» пока ограничилось его выдвижением от партии «Патриоты России» в Госдуму-2016 («Хочешь мужа богатого — голосуй за Скурлатова»,— обещал тогда кандидат). Тем не менее справороссы отрекомендовали журналистам Игоря Скурлатова как «представителя левопатриотических сил».

Два дня назад Дмитрий Гусев сообщил о повальном желании москвичей вернуться в СССР, обосновав этим свой предвыборный союз с партией «Коммунисты России». На этот раз господин Гусев пришел к выводу, что после смерти основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина у настоящих патриотов на предстоящих выборах остается лишь один вариант — голосовать за кандидатов от СРЗП.

«Все те, кто считают, что Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация — страны, с которыми обязаны считаться, которые обязаны участвовать в принятии политических решений, все те, кто считают, что Советский Союз победил в Великой Отечественной войне под руководством Сталина, все те, кто считает, что Советский Союз был лучшим социальным государством,— у них есть выбор,— рассуждал господин Гусев.— Это общее решение: голосовать за кандидата от "Справедливой России". Это касается всех патриотов и всех настоящих коммунистов».

Обнародовать конкретные цифры, которыми могут прирасти партийные рейтинги благодаря новообразованным альянсам, кандидат не стал, посоветовав интересующимся дождаться результатов выборов.

Подобные устремления эсеров Игорь Скурлатов горячо поддержал: «Честь и хвала (лидеру СРЗП.— “Ъ”) Сергею Миронову за то, что он собрал в своей партии все доброе и хорошее, что есть в стране, все патриотическое и социально-ориентированное в парламентском поле». В несистемном пространстве ровно те же блага аккумулировала «Третья сила», похвалился политик.

Ключевыми принципами отбора в свою организацию он назвал «конструктивное отношение к центральной власти и президенту Путину», «понимание того, что СВО — это не просто операция, а столкновение сил добра и зла», а также «поддержку принципов социальной справедливости». «Мы толкуем ее (социальную справедливость.— “Ъ”) хорошо, поэтому в нашей организации собраны не только представители левых идеологий, но и центристы, и правые»,— сообщил господин Скурлатов.

В объятия СРЗП «Третью силу», по словам ее лидера, привел «поиск партнера» в системном политическом поле: «Мы месяц назад встречались с Мироновым и заключили соглашение о сотрудничестве».

По расчетам Игоря Скурлатова, в будущем в российской политической конфигурации останутся всего две политические партии — партия власти и СРЗП: «Вторая партия, которая должна сформироваться на базе "Справедливой России — За правду", должна объединять как системные, так и несистемные патриотические силы и должна являться даже не оппозицией, а конструктивным дополнением».

Правда, вхождение в системное поле потребовало «жертв», признал политик: «Мы стараемся не выносить в публичную плоскость некоторые моменты, но довольно нелегко было расстаться с такими деятелями, как Игорь Стрелков (экс-министр обороны ДНР, бывший член политсовета "Третьей силы", задержан 21 июля по подозрению в публичных призывах к экстремистской деятельности.— “Ъ”)». Впрочем, для несистемной политической работы текущий момент не подходит, считает господин Скурлатов: «Мы должны определиться и занимать четкую позицию, (разделения.— “Ъ”) "системный-несистемный" сейчас нет, есть только друзья и враги России».

Политолог Константин Калачев называет альянс с «Третьей силой» для СРЗП «ресурсом на будущее», поскольку известностью в Москве эта организация «похвастаться на может».

Хотя Дмитрию Гусеву, связавшему свои карьерные перспективы с эсерами, «свои патриоты» пригодятся, предполагает эксперт: «Рано или поздно встанет вопрос о лидерстве в партии, и сам факт, что он становится точкой сборки для патриотов, добавляет ему веса».

Идею «объединения считавшихся ранее маргинальными движений вокруг СРЗП с перспективой вхождения части их членов в партию» господин Калачев оценивает как «рабочую»: «Партия в поисках. Чтобы на равных конкурировать с КПРФ, надо стать центром кристаллизации чего-то нового». Тем не менее для партийцев всегда остается риск «и старое потерять, и новое до ума не довести», добавляет политолог.

Григорий Лейба