Чтобы было как при бабушке

Кандидат в мэры Москвы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду», СРЗП) в понедельник заручился официальной поддержкой Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР). Соответствующий меморандум с выдвиженцем СРЗП подписали председатель ЦК КПКР Сергей Малинкович и руководитель ее московской ячейки Ярослав Сидоров. Партийцы сообщили, что поддержали справоросса в связи с его социалистической позицией и личными качествами. Эксперт, однако, считает, что ощутимой электоральной пользы кандидат Гусев из этого союза не извлечет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кандидат в мэры Москвы от СРЗП Дмитрий Гусев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Кандидат в мэры Москвы от СРЗП Дмитрий Гусев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Мы выяснили, что главное желание москвичей — чтобы было как в Советском Союзе»,— поделился своим открытием на двухпартийной пресс-конференции 4 сентября Дмитрий Гусев. Он сообщил, что и его личная, и партийная программы к выборам в Москве изначально выстраивались вокруг этой сентенции, хотя и с оговоркой: «КПРФ считает, что Советский Союз можно вернуть, а мы считаем, что Советский Союз вернуть нельзя, но можно построить социальное государство, где жить будет лучше, чем в Советском Союзе». Логичный союз с «Коммунистами России», по словам господина Гусева, родился в тот момент, когда справороссы решили обсудить свою «просоветскую» программу с другими политическими силами.

КПКР же пошла на союз с эсерами, чтобы не оставлять один на один с бюллетенем собственных избирателей (своего кандидата в мэры столицы партия в этом году не выдвигала), рассказал Сергей Малинкович: «В Москве мы пока только нагоняем более крупные парламентские партии, но избиратели-то наши ждут, что мы скажем, а это, если вспомним думские выборы, более 1 млн человек (по данным Центризбиркома РФ, на выборах в Госдуму-2021 "Коммунисты России" получили по партспискам 715,6 тыс. голосов.— “Ъ”». Выбор у партии был невелик, продолжил ее лидер,— КПРФ (и ее кандидат, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов) или СРЗП,— но за кандидата эсеров, как «известного политика социалистических взглядов», сыграл «личностный фактор». Впрочем, этот же фактор, судя по разъяснениям господина Малинковича, сыграл и против кандидата КПРФ: «Видимо, штаб уважаемой КПРФ решил, что пожилые люди либо те, кто недавно в Москве живет, перепутают молодого и совершенно не имеющего к политике никакого отношения человека с известным политическим деятелем».

Программа господина Гусева, указали представители КПКР, совпадает с их «коммунистическим видением» на 80%. На оставшиеся 20%, по всей видимости, приходится убежденность «Коммунистов России» в том, что вернуть СССР все-таки можно. «Но суть-то не в этом,— оптимистично рассудил Сергей Малинкович.— Сейчас надо решать конкретные проблемы москвичей». Дабы не остаться в стороне от этого процесса, КПКР добавила к программе эсера два пункта: о борьбе с этническими диаспорами и о бесплатных парковках возле городских больниц.

В то же время партийцы особо подчеркнули, что их союз с СРЗП ситуативный и «ни о каком слиянии речи не идет». На идею поддержать конкретно Дмитрия Гусева, считает господин Малинкович, откликнется 60–70% электорального ядра КПКР, хотя в самой СРЗП «безусловно, есть такие кандидаты, за которыми наш избиратель бы не пошел». Господин Гусев, в свою очередь, надеется, что этот союз не просто даст сложение рейтингов партий, но и добавит еще какой-то процент сверху: «Когда люди видят, что две силы становятся одной, более мощной, то к ней намагничиваются люди, которые и не намерены были голосовать за эту силу». От возможных идеологических препон эсер отмахнулся, напомнив: «У "Справедливой России" объединяющая центростремительная сила заложена с самого основания, мы открыты к диалогу». К тому же левую повестку сейчас транслируют вообще все российские партии, уверен политик: «Нет чтобы хоть раз кто-то встал и сказал: зачем давать людям рыбу, давайте дадим удочку. Нет, они все говорят: вот это надо людям раздать, вот это, вот это… Абсолютно левые идеи. Поэтому мы и объединяем». С этим выводом, впрочем, по крайней мере, в отношении упомянутой Дмитрием Гусевым партии «Новые люди», не согласился уже Сергей Малинкович: «Надо смотреть, кто стоит во главе: там (в "Новых людях".— “Ъ”) богатые люди, и всю рыбу они уже сами съели. А вот вы рыбой поделитесь».

Леворадикальный имидж новых союзников кандидату от СРЗП не навредит, считает политолог Алексей Макаркин: «Думаю, что большинство избирателей об этом объединении и не узнают, плюс современного избирателя СРЗП Сталиным не испугаешь». Но и заметных электоральных дивидендов, по его мнению, справоросс из этого союза не извлечет. Избирателей КПКР, объясняет эксперт, можно условно разделить на две категории: тех, кто перепутал их с КПРФ, и тех, кто считает КПРФ слишком умеренной левой силой,— но ни то, ни другое отношения к эсерам не имеет. «СРЗП с КПРФ никто не перепутает,— указывает господин Макаркин.— И по программе, и по персонам, и даже по цветовой гамме они отличаются от того, чего хотят крайне левые коммунисты, ультрасталинисты и так далее. Поэтому за Гусева они вряд ли проголосуют». Использовать этот ситуативный альянс справороссы смогут разве что в перспективе, когда речь зайдет об объединяющей роли СРЗП на левом фланге, добавляет эксперт: «Когда в очередной раз возникнет вопрос об объединении, и они опять распахнут свои объятия КПРФ, а КПРФ будет всячески уворачиваться, можно будет сказать, что КПРФ — партия неконструктивная, тогда как с другими коммунистами мы договорились».

Григорий Лейба